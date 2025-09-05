Anunțat titular înaintea jocului, Louis Munteanu s-a accidentat la încălzire și nu a putut juca în amicalul cu Canada.

Accidentarea suferită de Louis Munteanu

Atacantul celor de la CFR Cluj a fost înlocuit chiar înaintea meciului cu Denis Drăguș.

Se pare că schimbarea lui Louis Munteanu nu a fost de bun augur. Canadienii au deschis scorul în minutul 11 prin Jonathan David, iar, în minutul 22, canadienii au făcut 2-0 prin Ahmed.

Louis Munteanu a acuzat probleme musculare la gamba piciorului stâng și a fost surprins de camerele foto cu gheață aplicată la nivelul piciorului.

Astfel, Louis Munteanu rămâne cu singur meci la prima reprezentativă, remiza cu Belarus, scor 0-0 din preliminariile pentru EURO 2024.

