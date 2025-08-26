FCSB e în genunchi, în campionat, unde situația din clasamentul la zi e cu adevărat catastrofală!

Sport.ro a arătat aici contraperformanța fără precedent de ce care a fost lovită campioana României, după doar șapte etape. În acest context sumbru, ce salvează, deocamdată, această vară e parcursul din Europa. Desigur, și aici a fost ratat principalul obiectiv, accederea în grupa de Champions League, însă „premiul de consolare“, Liga Europa, e destul de atractiv.

Mihai Stoica: „Bîrligea? Prezență obligatorie în primul 11“

Pentru a merge în a doua competiție europeană intercluburi, FCSB are de rezolvat returul cu Aberdeen de joi (ora 21.30, Pro TV și VOYO). După 2-2, în tur, campioana României va avea avantajul terenului propriu pe Arena Națională.

Problema e că scoțienii vin odihniți, la București, după ce și-au amânat meciul de campionat, în weekend. FCSB, în schimb, a jucat, duminică, și a făcut-o rău: 0-2 cu FC Argeș pe Arena Națională. Din această partidă a lipsit vârful Daniel Bîrligea, care n-a fost nici măcar pe bancă. Absența sa a fost explicată de Mihai Stoica, prezent în studioul Prima Sport.

„Aberdeen şi-a amânat meciul din campionat, iar noi nu avem toţi jucătorii care să nu fi jucat 90 de minute. Bîrligea nu a avut vreo problemă medicală, dar efortul depus la Aberdeen ne-a făcut să considerăm că e mai bine ca el să fie fresh din primul minut joi, că e un meci mult mai important decât cel cu FC Argeş. Bîrligea va fi apt din primul minut, bineînţeles. El e indispensabil echipei. Anul ăsta, poate mai mult decât anul trecut. Prezenţa lui în echipa de start este obligatorie“, a subliniat președintele Consiliului de Administrație.

De amintit că Bîrligea a fost și remarcatul lui Gigi Becali, după partida-tur cu Aberdeen. Atunci, vârful de 25 de ani a marcat pentru 1-0, în minutul 32 din pasa lui Miculescu.

„Bîrligea a fost cel mai bun, de când este la noi. Nu că a dat gol și pasă de gol, dar cum s-a descurcat cu câte trei-patru (n.r. - adversari) pe el. A mai alergat el așa de multe ori, dar cum s-a descurcat acum, cum a ieșit din clinciuri… Bîrligea, de departe, numărul 1!“, a fost de părere patronul roș-albaștrilor.

