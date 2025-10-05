"Câinii" vor pleca din România pentru un stagiu de pregătire inedit în Macedonia de Nord, unde vor disputa și un meci amical.



Andrei Nicolescu, președintele clubului din Ștefan cel Mare, a confirmat că echipa antrenată de Zeljko Kopic va juca un meci-test cu FK Pelister, ocupanta locului 10 din prima ligă macedoneană. Decizia vine ca urmare a unei invitații speciale, iar oficialul dinamovist consideră că această experiență este esențială pentru a pregăti echipa pentru viitoarele provocări europene.



Nicolescu: "Să vadă că tindem spre meciuri internaționale"

Șeful "câinilor" a explicat că acest cantonament reprezintă o oportunitate excelentă pentru jucătorii tineri să se familiarizeze cu atmosfera meciurilor internaționale, chiar și într-un cadru amical.



"Vineri plecăm în Macedonia, la Pelister. Am primit o invitație, mister are și el o legătură acolo. Pentru noi, ca structură, este o bună oportunitate pentru jucătorii cu puțină experiență să simtă cum se desfășoară un astfel de meci", a spus Andrei Nicolescu, duminică, la Fanatik.



Chiar dacă Dinamo va avea opt jucători convocați la loturile naționale, lotul va fi completat cu fotbaliști de la echipa a doua. "E foarte important pentru experiența lor să vadă că tindem să avem meciuri internaționale, ăsta e targetul", a adăugat președintele dinamovist, subliniind ambițiile clubului de a ataca preliminariile cupelor europene în sezonul următor.

