Lupta aprigă la titlu a fost comentată de cel mai titrat jucător din campionatul României. Marius Lăcătuș (10 titluri cu Steaua) spune că totul depinde de forma echipei fostului său coleg și mereu prieten, Gică Hagi.

Patron și manager la Farul Constanța, "Regele" a reușit să lanseze și în acest sezon mai mulți jucători tineri cu mare potențial de creștere, printre care și Adrian Mazilu. Dina Grameni, alt produs al Academiei Hagi a devenit deja un element determinant în mecanismul "marinarilor".

Play-off incendiar. Pariul lui Lăcătuș

”Play-off-ul este foarte echilibrat, nu a fost nicodată aşa! După cum am văzut în primele două etape, sunt trei echipe care se bat la titlu, deşi mulţi antrenori din play-off spun că sunt cinci echipe care se luptă să câştige titlul Din ce am văzut, primele trei (n.r. Farul, CFR, FCSB) se vor bate la titlu. Cred că totul depinde de Gică Hagi. Farul stă la mâna ei. Am spus de la începutul sezonului că m-aş bucura pentru Farul şi Hagi să termine pe primul loc”, a declarat Marius Lăcătuş, la Gala Alexandrion.

Marius Lăcătuș și Gică Hagi au fost colegi la Steaua și în prima reprezentativă a României. Au jucat împreună cu trupa roș-albastră Supercupa Europei (1-0 cu Dinamo Kiev) și finala CCE din 1989, la Barcelona, Steaua - Milan 0-4. Lăcătuș și Hagi au fost coechipieri și în lotul tricolorilor la CM 1990, CE 1996 și CM 1998.

Sâmbătă e Farul - Universitatea Craiova de la 20:30, duminică e programat meciul CFR - FCSB (21:00), iar luni are loc ultimul meci al etapei, Sepsi - Rapid (20:30).

Cum arată clasamentul play-off-ului, după etapa a doua:

1. Farul - 36p

2. CFR Cluj - 34p

3. FCSB - 33p

4. Universitatea Craiova - 29p

5. Rapid București - 28p

6. Sepsi - 21p