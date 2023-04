"Aveți ofertă de 10 milioane pentru Mazilu?". Răspunsul lui Marica + anunț despre oferta pentru Enes Sali

În ultimele săptămâni, Marica a avut doar cuvinte de laudă la adresa lui Adrian Mazilu (17 ani), spunând despre tânărul atacant că are șanse mari să devină cel mai scump transfer din istoria campionatului României.

Într-o intervenție la Fanatik, fostul internațional a fost întrebat despre zvonul potrivit căreia Farul ar avea acum pe masă o ofertă de 10 milioane de euro pentru Mazilu, însă Marica a spus că nu are nicio informație în acest sens.

"Nu am discutat despre asta la ședința acționarilor. Nu s-a discutat acest aspect. N-am auzit despre această ofertă. Vă spun sincer că nu am auzit", a spus Ciprian Marica.

6 goluri a marcat Mazilu în primele 14 meciuri jucate în tricoul Farului

În schimb, întrebat despre interesul celor de la Sporting Lisabona pentru Enes Sali, Ciprian Marica a confirmat că sunt discuții pentru vânzarea celui mai tânăr debutant din istoria naționalei României.

"La Enes Sali nu este zvon. Sunt niște discuții pentru Sali și pentru mai mulți jucători. Enes Sali are 17 ani, e clar că are nevoie să pună pe el. Te dezvolți altfel și crești altfel în Vest. E posibil ca ăia să-l facă jucătorul care să joace în Vest. Ei sunt mult mai avizați decât noi. El e în continuare un copil, care are nevoie să se dezvolte", a mai spus Marica.

Enes Sali a jucat în 15 meciuri ale Farului din acest sezon, reușind un gol și două pase decisive.

Cu șase goluri marcate în acest sezon pentru Farul la seniori, Adrian Mazilu a devenit unul dintre cei mai importanți jucători ai echipei conduse de Gică Hagi, iar Marica este convins că jucătorul în vârstă de doar 17 ani va face pasul în străinătate pentru o sumă uriașă, care ar putea bate chiar recordul lui Dennis Man.

"Cred că o să avem o surpriză și Mazilu o să fie cel mai mare transfer din istoria Ligii 1. Dacă nu am fi avut anumite discuții, probabil nu am fi discutat astăzi despre asta. Adică n-aș fi avut curajul ăsta. Nu sunt ipocrit să arunc sume exorbitante, însă hai să luăm noi întâi campionatul, să reușim o performanță notabilă cu echipă. Apoi, cu siguranță vom putea vorbi despre acea sumă de care eu spun - cea mai mare din istoria Ligii 1. 11,5 milione de euro transferul lui Dennis Man, nu?

Avem această regulă (n.r - regula U21) care ai fi zis că ne ajută cumva, să forțăm tinerii, să existe mai multe transferuri. Dacă analizăm câți au beneficiat de această regulă U21 și au avut continuitate, adică și după ce li s-a termint și acest privilegiu, vom vedea un aspect negativ, adică foarte puțini au avut continuitate.

Nu vorbim de sume mari în România, nu mai putem pretinde sume mari de transfer azi. Vedem că 10-12 milioane, cam ăsta este recordul, dar o sumă de 10-12 milioane pentru un fotbalist român este posibilă", a spus recent Ciprian Marica, pentru PRO TV.