Reactia lui Dumitru Dragomir dupa ce fanii lui Dinamo au vrut sa participe direct la negocieri: "Numai la noi galeria vrea sa conduca"

Investitorii spanioli au sosit in Romania pentru a cumpara clubul, dar fanii lui Dinamo nu au fost bagati in seama de ei.

Pablo Cortacero se afla in Bucuresti si incearca finalizarea discutiilor pentru preluarea lui Dinamo.

Mitica Dragomir considera ca suporterii nu ai ce cauta la negocieri. De asemenea, el a spus ca in fotbal trebuie sa existe un conducator dictator.

"La FC Barcelona sunt 90 de mii de suporteri cotizanti, credeti ca vreunul dintre sefii galeriei este trimis sa negocieze? Niciodata! Acolo este ales un presedinte, care hataraste, este dictator, el ar putea sa mai fie in comitetul director si cu antrenorul principal, in unele cazuri cu antrenorul principal. In rest, cum sa vina galeria la discutii? Numai la noi galeria vrea sa conduca. Ce se intampla acuma la Dinamo. Ei sunt actionari, retineti ce va spun. Nu sunt ca la Barcelona, sunt actionari, un grup. Parerea mea este ca daca sunt actionari si au 25 la suta, liderul lor trebuie chemat la negocieri pentru ca el este actionar. Parerea mea este ca au ceva bani astia care au venit sa cumpere Dinamo", a declarat fostul sef de la LPF pentru PRO X.