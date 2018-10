E din ce in ce mai rau! Decizia luata astazi de producatorii FIFA 19 dupa acuzatiile de viol aduse lui Ronaldo. Ce s-a intamplat pe toate platformele online ale EA Sports

Acuzat de viol si anchetat in Statele Unite, Cristiano Ronaldo mai primeste o veste proasta. Sponsorii sai incep sa devina reticenti in a-si asocia imaginea cu el.

Acuzatiile de viol aduse lui Cristiano Ronaldo incep sa aiba repercursiuni asupra imaginii fotbalistului lui Juventus. Electronic Arts, producatorul jocului FIFA 19, a decis sa reduca la minimum asocierea sa cu fotbalistul!

EA Sports a sters astazi imaginile si posterele cu Ronaldo de pe siteul oficial si a inceput sa o faca si de pe Twitter. Decizia vine la doar o zi dupa ce un purtator de cuvant al companiei a oferit o declaratie pe seama acestui subiect.

"Am vazut acuzatiile ingrijoratoare legate de Cristiano Ronaldo aparute in ultima perioada. Monitorizam atent situatia, avem pretentia ca sportivii care sunt ambasadorii EA Sports sa fie un exemplu si sa se comporte in conformitate cu valorile promovate de compania noastra", a spus acesta.

Cristiano Ronaldo ramane pentru moment pe coperta FIFA 19, probabil cel mai vandut joc al momentului.