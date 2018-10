TOPUL celor mai bine cotati fotbalisti romani: Razvan Marin conduce, Ionut Radu e new-entry intre primii 10. Mitrita, cel mai valoros din Liga I

Site-ul de specialitate Transfermarkt a actualizat cotele fotbalistilor romani. Razvan Marin, mijlocasul de 22 de ani al lui Standard, e cel mai valoros.

Instaleaza gratuit aplicatia Sport.ro pentru Android si iPhone: stiri de ultima ora si toate sporturile LIVE! Lituania - Romania, 11 octombrie, 21:45. Romania - Serbia, 14 octombrie, 16:00 - LIVE LA PROTV! Nationala de tineret, spre EURO: Romania - Tara Galilor, 12 octombrie, 19:00 la PROX!

Razvan Marin este cel mai bine cotat fotbalist al momentului. El este urmat de Radu Stefan, Florin Andone si Vlad Chiriches, ultimul fiind si capitanul echipei nationale a Romaniei. Primii 7 cei mai valorosi romani joaca in strainatate, in timp ce primul fotbalist din Liga I care apare in top se regaseste pe locul 8. Acesta este Alex Mitrita, de la Craiova.

TOPUL CELOR MAI BINE COTATI JUCATORI ROMANI



1. Razvan Marin (Standard Liege) - 7 milioane euro

2. Stefan Radu (Lazio) - 6 milioane euro

3. Florin Andone (Brighton) - 6 milioane euro

4. Vlad Chiriches (Napoli) - 5 milioane euro

5. Ciprian Tatarusanu (Nantes) - 4 milioane euro

6. Nicolae Stanciu (Sparta Praga) - 4 milioane euro

7. Claudiu Keseru (Ludogorets) - 3.5 milioane euro

8. Alex Mitrita (Craiova) - 3 milioane euro

9. Ionut Radu (Genoa) - 3 miioane euro

10. George Puscas (Palermo) - 2.8 milioane euro

11. Dennis Man (FCSB) - 2.7 milioane euro

12. George Tucudean (CFR Cluj) - 2.5 milioane euro

13. Constantin Budescu (Al Shabab) - 2.5 milioane euro

14. Alex Baluta (Slavia Praga) - 2.3 milioane euro

15. Florin Nita (Sparta Praga) 2.25 milioane euro