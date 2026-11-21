Mihai Stoichiță: ”Minune, minune dumnezeiască!”

Mihai Stoichiță a vorbit despre situația lui Ionuț Radu, care a refuzat convocarea la echipa națională în urmă cu câteva zile, dar care a evoluat pentru Celta Vigo chiar înaintea meciurilor României.

Portarul și-a motivat decizia prin faptul că trebuie să se refacă după o accidentare la umăr care îi dădea bătăi de cap de ceva vreme.

”Nu știm dacă nu vrea să vină, argumente a avut, actele medicale care au fost transmise. (n.r. după o zi a jucat la echipa de club) Ai auzit de Petrache Lupu și de Maglavit? Minune, minune dumnezeiască!

Nu vreau să dezvolt subiectul. Spiritul de sacrificiu și suferința parcă a dispărut din educația copiilor noștri. E o viață mult mai bună față de ce a fost înainte și cuvântul suferință nu mai există în vocabularul copiilor. Cum să le spun unor copii că ‘Suferim puțin la un meci, ne apărăm și vedem noi ce facem, reacționăm, dăm un gol și câștigăm meciul, chiar dacă n-a fost ziua noastră’, când ei acasă au doar fericire?

Trebuie să fii concentrat, să știi să transformi suferința în bucurie la final, așa e la fotbal. Poate te domină unii un meci întreg, tu dai un gol și câștigi”, a spus Mihai Stoichiță, conform Fanatik.