Ardelenii au deschis scorul în minutul 25, prin Drazic, dar Oțelul a restabilit egalitatea în minutul 32 prin Nuno Pedro.

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Marius Șumudică are o atitudine bizară, cel puțin în prima parte a meciului care se joacă în Gruia. Antrenorul celor de la CFR Cluj nu s-a ridicat de pe banca tehnică în prima jumătate de oră. Antrenorul nu a dat nicio indicație.

Nici după ce echipa sa a deschis scorul în minutul 25 prin Stefan Drazic tehnicianul nu s-a ridicat de pe bancă, așa cum se poate observa în galeria foto de mai sus.

Ardelenii au deschis scorul în minutul 25, când Braun a avansat foarte bine în flancul drept și a centrat pentru Drazic, care a trimis spre poartă. Dur-Bozoancă s-a ”bâlbâit” la o minge simplă și a scăpat balonul în plasă.