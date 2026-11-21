Ardelenii au deschis scorul în minutul 25, prin Drazic, dar Oțelul a restabilit egalitatea în minutul 32 prin Nuno Pedro.
GALERIE FOTO Ce se întâmplă cu Șumudică? Gestul antrenorului lui CFR la golul echipei sale din meciul cu Oțelul
CFR Cluj se duelează cu Oțelul Galați în etapa 16 din Superliga României.
Marius Șumudică are o atitudine bizară, cel puțin în prima parte a meciului care se joacă în Gruia. Antrenorul celor de la CFR Cluj nu s-a ridicat de pe banca tehnică în prima jumătate de oră. Antrenorul nu a dat nicio indicație.
Nici după ce echipa sa a deschis scorul în minutul 25 prin Stefan Drazic tehnicianul nu s-a ridicat de pe bancă, așa cum se poate observa în galeria foto de mai sus.
Ardelenii au deschis scorul în minutul 25, când Braun a avansat foarte bine în flancul drept și a centrat pentru Drazic, care a trimis spre poartă. Dur-Bozoancă s-a ”bâlbâit” la o minge simplă și a scăpat balonul în plasă.
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