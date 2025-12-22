În acest final de an, Vlad Chiricheș (36 de ani) și Denis Alibec (34 de ani) s-au numărat printre jucătorii cu viitor incert la FCSB. Chiar în ziua derby-ului cu Rapid, cei doi au purtat discuții cu conducerea clubului.

Denis Alibec, OUT de la FCSB

Alibec, care a revenit în vară la FCSB, se va despărți de club în această iarnă, a anunțat Mihai Stoica. Președintele Consiliului de Administrație al campioanei a dezvăluit discuția purtată cu atacantul care a înscris un singur gol.

"Am avut o discuție cu Alibec. Probabil că ne vom despărți în iarnă. Nu știu ce vrea el, știu ce vrem noi. I-am spus care e gândirea noastră. Nu sunt probleme, n-a ridicat nicio problemă. A fost super profesionist, chiar dacă a avut o perioadă în care a fost accidentat. Nu e nici vina lui, nici vina noastră. Așa a fost să fie", a spus Mihai Stoica, la Fanatik.

Vlad Chiricheș rămâne la FCSB până la finalul sezonului

În schimb, Vlad Chiricheș, care are contract până în vară cu FCSB, va rămâne la echipă și pe listele LPF și UEFA. Gigi Becali a fost convins să îl păstreze în lot pe experimentatul fotbalist, chiar dacă recent sugera că și-ar dori o despărțire.

"Ieri am discutat. M-am rugat ca Vlad Chiricheș să rămână cu noi. Și cu Feyenoord, și aseară a adus echilibru și e un jucător de care avem mare nevoie, chiar dacă are o vârstă. E o personalitate marcantă în vestiar. Avem mare nevoie în campania asta disperată de a reduce distanța față de primele locuri.

Avem nevoie de un factor de echilibru, iar Vlad e un factor de echilibru . Vlad are contract până în vară și am vorbit să rămână. Suntem OK, da. Am vorbit să rămână pe liste. Da, va rămâne", a mai spus Mihai Stoica.

