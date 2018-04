OPINIE / "De asta avem nevoie de fotbal!" Gabriel Chirea despre ziua in care "dispretuitii" au dat o lectie Romaniei

BATE CUPA! Craiova - Botosani, joi, 20:30, in direct la PRO X! Bucurati-va de fotbal in direct la PRO TV! Marti, 24 aprilie, 21:45 Liverpool - AS Roma. Miercuri, 25 aprilie 21:45 Bayern - Real Madrid in semifinalele Champions League!

Autor: Gabriel Chirea



Spre deosebire de alte domenii profesionale, care isi aroga prestigiu si gratie, fotbalul nostru nu s-a prosternat la picioarele puterii politice si nu a ajuns la gradul de degradare morala in care se scalda, in ultimul timp, aproape totul in Romania.

Dincolo de discutia despre ce a facut bine si ce a gresit Razvan Burleanu in mandatul recent incheiat de presedinte al FRF, e imbucurator ca sprijinul lui Mircea "Nasul" Sandu, Mitica "Corleone" Dragomir, Gigi "Latifundiarul" Becali sau Victor "Satana" Piturca nu mai reprezinta garantia succesului in fotbalul nostru. Sau ca o campanie electorala politicianista, in care candidatul este dus pe umeri in mijlocul unui alai pestrit si zgomotos de figuri publice, citeste un program in care pare sa nu creada prea mult, spune ce se vrea sa se auda si se foloseste de infierarea iliberala a adversarului, despre care se spune ca e "omul serviciilor" (echivalentul binomului sau al lui Soros din politica), nu mai prinde, daca nu ai un strat solid de adevaruri in care sa iti infigi picioarele. Inseamna ca suntem la inceputul unei noi ere si ca poate am lasat in urma "jungla" anilor ’90, care in fotbalul nostru a girat, la umbra rezultatelor echipei nationale, un puroi in care colcaia "Cooperativa", comisioanele, pilele, bataia de joc si coruptia.

Victoria lui Burleanu mai inseamna si ca unii fotbalisti, antrenori, conducatori si arbitri adunati sub titulatura "oameni de fotbal" (care nu e sinonim intotdeauna cu "oameni de bine"), prezentati ca mari reformisti in echipa lui Lupescu incep sa inteleaga si ei ca nu mai poti doar sa ceri, sa bagi in traista si sa nu oferi cam nimic in schimb. Sunt multe probleme in fotbalul romanesc, dar s-au mai desteptat oamenii, nu prea mai poti sa ii faci doar din vorbe.

Dar lucrul cu adevarat pozitiv este ca fotbalul i-a ramas in gat politicului, aceasta gaura neagra odioasa care ameninta sa inghita pe bucati Romania. Politicul nu a invins, iar pretioasele indicatii ale prea puternicului Liviu "Daddy" Dragnea, in privinta locului unde trebuie pusa stampila pe buletinul de vot, nu prea a fost urmata de nimeni. Intr-un moment in care domenii de activitate de prestigiu si institutii sau oameni despre care credeam ca au demnitate au ajuns sa se predea pentru o pensie speciala sau un post caldut, fotbalul asta al nostru - sarac, aparent coruptibil, nesofisticat, despre care inalta societate spune ca e lipsit de rafinament si inteligenta - a dat o lectie. Nu e doar o victorie a lui Burleanu asupra lui Lupescu si Puscas, ci e o tresarire de orgoliu a unor oameni care vad ca totul se sfarama in jurul lor, dar au decis ca "pe aici nu se trece".