"Oameni fara coloana!" Reactie dura din partea unui sustinator al lui Lupescu

Ionut Lupescu a pierdut in fata lui Razvan Burleanu la alegerile FRF.

Cu doar 78 de voturi primite, Ionut Lupescu rateaza sansa de a conduce fotbalul romanesc. Fostul arbitru Cristi Balaj, sustinator al lui Lupescu, ii catalogheaza drept oameni fara coloana pe cei care i-au promis lui Lupescu votul, dar l-au ales pe Burleanu.

"M-a surprins acest scor. Fotbalul romanesc, din pacate, a demonstrat ca daca nu are rezultate se intampla si din cauza celor care nu au coloana, adica promit una si fac altceva.

Sunt convins ca numarul oamenilor care l-au felicitat pe Burleanu e mai mare decat numarul celor care l-au votat.

Am avut incredere in Ionut. Asta nu inseamna ca administratia actuala nu poate aduce si lucruri bune. Daca are nevoie de mai mult timp, acum are sansa sa arate ceea ce poate", a zis Cristi Balaj la ProX.

168-78 a fost scorul in favoarea lui Burleanu la alegerile FRF. Marcel Puscas a primit 8 voturi, in timp ce Ion Dragan nu a primit niciun vot.