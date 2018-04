ALEGE FOTBALUL! Ziua FINALA in lupta pentru FRF! AICI AI LIVE tot ce se intampla in sala! A inceput AG

Federatia isi alege presedintele! LIVE de la Casa Fotbalului, www.sport.ro iti ofera in timp real TOT ce se intampla in ziua FINALEI pentru FRF!

11:12 Yardimci face liniste in sala cand vorbeste despre milioanele de euro pe care UEFA le va trimite in Romania pentru dezvoltare in urmatorii ani. :)

11:09 E invitat sa vorbeasca Servet Yardimci, membru in Comitetul Executiv de la UEFA. Omul lucreaza pentru ambii candidati. :)

Vorbeste despre rolul lui Lupescu in Comisia Tehnica de la UEFA, dar si despre cat de bun a fost Mircea Sandu. Si cateva cuvinte despre 'inteligentul Razvan Burleanu'.

Servar Yardimci, membru in CEx UEFA: "Ioan Lupescu a facut o treaba excelenta in Comisia Tehnica, iar Razvan Burleanu e un tanar sclipitor" #alegerifrf pic.twitter.com/TJKqpIOlnO — Adrian Costeiu (@costeiu) April 18, 2018

11:00 A inceput Adunarea Generala. Burleanu a luat cuvantul si a cerut ca toti cei prezenti sa se ridice pentru un moment de reculegere in memoria marilor jucatori care au disparut dintre noi in ultimele luni. Printre ei, si Nicolae Lupescu, tatal lui Ionut Lupescu.

Alegatorii sunt asteptati astazi la Bucuresti pentru a decide cine conduce fotbalul in urmatorii 4 ani!

Cine pregateste Europeanul din Romania? Poate nationala sa ajunga la Euro in 2020? Ce ne trebuie pentru o noua calificare la Mondial dupa 24 de ani? Urmatorii 4 ani ar trebui sa raspunda la aceste 3 mari intrebaril, pe langa altele cateva mii pe care le au suporterii de fotbal din Romania. Burleanu, Lupescu sau Puscas trebuie sa raspunda prin masurile pe care le promit. Fiecare dintre cei 3 sustine ca are sanse uriase sa castige, in timp ce candidatul-surpriza Ilie Dragan isi propune doar sa-si prezinte platforma in fata votantilor.

Reporterul www.sport.ro Emanuel Rosu e la Casa Fotbalului, in sala in care au loc alegerile, si transmite in timp real toate detaliile zilei care decide viitorul fotbalului din Romania!