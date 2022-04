Omul care a fost la un pas să scoată FCSB-ul din Cupă promite s-o readucă pe Corvinul Hunedoara în prima ligă

În momentul de față, Corvinul Hunedoara ocupă prima poziție în playoff-ul Ligii 3, Seria 9, cu 60 de punte urmată la diferență mare de Metalurgistul Hunedoara (42 de puncte).

„Noi acum vrem să readucem pasiunea suporterilor pentru fotbal. Am adus la meciul cu Steaua (n.r. FCSB), dar și la meciurile de campionat, multă lume în tribune. Ne bucurăm că am și păstrat-o, pentru că jucăm la meciuri de Liga a 3-a cu 1.000 de plătitori în tribună, plus copii, plus familiile noastre! E plăcut ce se întâmplă în oraș. Uite, evenimentul de Cupă a fost ceva special pentru tot județul! Vrem Corvinul în Liga a 2-a și, de ce nu?, apoi putem spera la mai mult”, a spus Florin Maxim, potrivit gsp.ro.

Corvinul a fost la un pas să o elimine pe FCSB din Cupa României, după ce a revenit de la 3-0 pentru „roș-albaștri”, însă în cele din urmă hunedorenii au pierdut la loviturile de departajare.

„Și acum mă trec fiorii! Asta ziceau și băieții, că de mici pentru asta s-au apucat de fotbal. Să simtă căldura oamenilor. Sper să aducem tot mai multă lume la stadion. La 3-0 pentru ei, dacă revedeți acum meciul, veți vedea că abordarea noastră a fost cu tupeu, eram încrezători. Așa s-a făcut că am egalat miraculos. Iar la 3-3 am avut o situație bună, cu Simon, dar și-a făcut preluarea în spate. Ce-ar fi însemnat să întorci FCSB de la 0-3? Asta a fost istoria, dar să știți că mă așteptam la un meci bun din partea noastră. Știam ce am pregătit.

Vreau să cred despre mine că și în timpul meciurilor sunt lucid. Și când eram jucător, eu mă încărcam când vedeam lumea în tribune. Așa sunt și ca antrenor. Simt presiunea, aud lucruri, dar nu stau să-mi pierd concentrarea. Eu trebuie să fiu lucid permanent.

Așa mă văd, proiecția așa o am. Asta discut și cu jucătorii. Fiecare om trebuie să aibă obiective pe termen scurt, mediu și lung. Iar eu așa mă văd, vreau să antrenez Corvinul și în Liga 1!”, a mai spus Maxim.

Florin Maxim este neînvins (în timpul regulamentar, 90 de minute) în cei doi ani și jumătate petrecuți la Șelimbăr și Corvinul.