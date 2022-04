de Florin CARAMAVROV

Acum, abordăm subiectele FCSB, Middlesbrough (pe 27 aprilie se împlinesc 16 ani de la acel 2-4 horror după 1-0 în tur) și, bineînțeles, „Bricheta”.

Cine ia campionatul, Florin?

Sper că FCSB. Probabil vor da și ei un chix la un moment dat, depinde cum îl gestionează. Că dacă-l gestionează precum CFR acum, cu bătut în masă și nebunie, nu știu dacă mai pot reveni. Așa, cu calm, poate reușesc.

La voi tot așa era de implicat?

Cine, nea Gigi? Nu! Uite, el are o mare calitate, pe care n-am văzut-o la alții. Și am lucrat cu ceva patroni, Sechelariu, Ioan Nicolaie Astra... Pe Gigi Becali nu l-am văzut niciodată în 5 ani de zile să certe un jucător față în față. El spune la televizor, dar când vine la echipă, chiar dacă pierde 5 meciuri la rând, vine cu atmosferă bună. Să le dea încedere jucătorilor.

„Sunt lucuri urâte, care pun în umbră munca unui antrenor”

Tot așa făcea el echipa și atunci?

Nu. Din câte știu eu, nu. Eu cred că nici acum nu s-ar băga peste un antrenor care ar avea rezultate. Poate spune despre un jucător sau doi: „Bă Vreau și eu să joace ăla și ăla.” E anormal ce face acum. N-ai voie la nivelul ăsta să faci tu schimbările, ca patron. Sunt lucuri urâte, care pun în umbră munca unui antrenor și o anulează.

Păi și cum poate un antrenor să muncească așa?

În primul rând, oricine se duce la FCSB se gândește că îl poate schimba pe Gigi Becali. Își zice: „Las' că-l schimb eu. Îmi fac treaba mea și, prin rezultate, poate nu se mai bagă”. Ceea ce nu s-a-ntâmplat cu niciunul. Toți cei care au venit probabil așa au gândit, dar niciodată nu s-a întâmplat așa. Și al doilea aspect îl reprezintă partea financiară. Iei un salaiu ok, care nu e de neglijat.

Vorbeai la începutul interviului de marea ta dezamăgire, neconvocarea la națională. Care dezamăgire a fost mai mare, aceasta sau cea de la Middlesbrough.

Le-aș pune pe același loc. Deși poate la națională ajungi mai ușor, cel puțin acum, în vremurile noastre. Dar să joci o finală de cupă europeană deja e utopic pentru România. Acum nu te gândești că mai poți juca în grupele Champions League, nici măcar în grupele Europa League.

Două echipe la un nivel european foarte înalt

Culmea, dezamăgiea carierei este, până la urmă, și performanța carierei, o semifinală de Europa League.

În orice sport, dacă întrebi un jucător mai modest dacă vrea să joace semifinală sau finală, ar semna pentru asta. Dar dacă joci și o pierzi, ești dezamăgit. Zici că puteai mai mult. Trebuie să fim realiști și să vedem performanța. Plus că am avut atunci două echipe în sferturi, noi și Rapid. Jucam ambele la un nivel european foate mare. Să bați echipe ca Hamburg, Betis, cu bugete de zece ori mai mai decât ale noastre, nu era puțin lucru.

Cum era atmosfera la pauză cu Middlesbrough? Vă simțeați calificați?

Da, da. Chiar vorbeam între noi ce facem cu banii din prima de calificare (n.r. - Becali promisese câte 100.000 de euro per jucător!), în glumă, așa, să ne detensionăm. Oli a zis acum că, dacă ar întoarce timpul înapoi, ar intra în teren, să se ia de gât cu arbitrul, să ia „roșu”, să facă ceva.

Să vă scoată din blocajul ăla...

Da, să ne scoată din starea aia. Dar așa a fost să fie. Eu încerc să fiu un creștin cât mai bun și las lucrurile în voia Domnului. Dacă e să se-ntâmple, se-ntâmplă, oricât te-ai opune tu. Ăsta a fost parcursul nostru, ăsta ne-a fost destinul și acolo s-a pus stop.

„Am recunoscut că am greșit în cazul Bricheta”

De Brichetă te mai întreabă lumea?

Da, de ambele, și de Middlesbrough, și de Brichetă. Astea nu se uită. Dar nu mă deranjează. Eu am recunoscut în mai multe rânduri că probabil am greșit punând presiune pe arbitru în momentele alea, penteru pentru că rezultatul uni meci trebuie stabilit pe teren. Și apoi e o nedeptate față de jucători. Dar în momentele alea, neavând educația necesară, așa am considerat că e mai bine pentru noi. Cum ziceam de germani, că au educația asta. Uite, îți mai dau un exemplu elocvent: în Germania, aveam trecut în contract ca la primul „galben” luat în afara avetismentelor de joc, deci pentru proteste, să plătesc o amendă de 500 de euro. Apoi, la al doilea luat din aceleași motive, se dubla, deci 1000 de euro. La al treilea, plăteam 2000, și așa mai departe. Ajungeai și jucai degeaba.

Păi te cam linișteai după ce luai a doua amendă...

Îți puneai niște întrebări: „Frate, mă mai duc să mă cert cu arbitrul ăla? Nu, îl las în pace.” Crescând așa, nu te mai interesează. Nu e ca la noi, să te duci călare peste arbitru, că nu mai ai ce să mai schimbi, degeaba te duci. Dar când vezi ce s-a întâmplat cu Atletico, îți dai seama că nici ăia nu sunt departe de noi.

Da, se mai întâmplă și la ei, dar la noi parcă prea mult.

Pune prea mare preț pe arbitraj.

Tu ce păere ai, ar trbui să joace și FCSB pe noul stadion din Ghencea?

Eu am spus-o de mai multe ori că trebuie să joace și FCSB acolo. Am prieteni și într-o parte, și în alta. Sunt prieten și cu Oprița, și cu Ogăraru, și cu Boștină, dar și în partea cealaltă, cu Nea Vali Argăseală, cu Meme... Dacă Milan și Inter sau Lazio si AS Roma pot împărti stadioanele ,de ce nu ar putea si Steaua cu FCSB.

Ei spun că Gigi Becali e rău-platnic, tocmai de-asta a fost dat afară din Ghencea, pentru că nu plătise chiria pe mai multe luni. Banii au fost recuperați în Instanță. Plus că e dator și acum pe la Arena Națională.

Atunci, au un argument. Îl pot spune să facă plata înainte, și-atunci se rezolvă.