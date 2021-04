Ogararu raspunde acuzelor lui Mustata! "Stadionul nu este inca al Stelei, deci e imposibil sa inchiriez eu ceva"

Conflictele dintre FCSB si Steaua continua, iar de data aceasta exista diferente de opinii intre Gheorghe Mustata si Ovidiu Ogararu.

Liderul Peluzei Nord, factiune care este alaturi de FCSB, Gheorghe Mustata l-a acuzat pe George Ogararu ca are beneficii la noul stadion Steaua si ca ar avea deja doua sau trei standuri inchiriate. Actualul angajat al Stelei nu s-a ferit in a raspunde acestor acuzatii si spune ca nu este adevarat ce spune suporterul FCSB si ca oricum nu este posibil inca acest lucru.

"Nu si nici nu intentionez sa inchiriez. In primul rand, stadionul nu este inca al Stelei, deci nu este practic posibil. Apoi, spatiile se inchiriaza in urma unor licitatii publice, transparente. In al treilea rand, faptul ca imi pui aceasta intrebare inseamna ca nu stiti nimic despre mine si nici despre stadionul Steaua si faceti stiri dupa zvonuri si barfe. Pacat!", a declarat Ogararu pentru Prosport.

"Am intentionat sa inchiriez un spatiu comercial la stadionul Steaua, doar ca din interior am primit informatia ca au fost toate inchiriate. Inteleg ca domnul Ogararu are doua sau trei spatii comerciale. Daca banii pe care-i incaseaza vor merge catre copiii pe care inteleg ca-i sustine, i-as da tot stadionul. Ma intreb insa, asa va fi sau nu? Ma mai intreb daca este chiar corect ca domnul Ogararu sa beneficieze de aceste spatii comerciale. Oricum, sunt adevarate razboaie acolo provocate de acele spatii", a spus Gheorghe Mustata la Radio Sport 1.