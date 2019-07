"Cand pleaca Messi, Ianis Hagi poate fi numarul 1 la Barcelona!" Anuntul INCREDIBIL al lui Becali despre transferul lui Ianis

Becali crede ca Ianis Hagi are calitatile necesare pentru a se impune la Barcelona.

Dar nu acum! Patronul FCSB spune ca Hagi Jr. ar trebui sa faca pasul spre Camp Nou abia peste doi ani.

"Eu pe Ianis nu-l vad la Barcelona aucm. Peste 2 ani, cand pleaca Messi, Ianis poate fi numarul 1 la Barcelona. Nu acum! Acum trebuie sa aiba Gica mare grija. Daca se duce undeva si nu joaca, nu creste. Pe masura ce va creste, Ianis va fi tot mai bun. La 26 de ani va fi senzatia Europei! Asa cred eu. I-am zis lui Gica sa mi-l dea mie, ii pun in contract ca joaca meci de meci. Decat sa se duca asa cum s-a dus la Fiorentina.. Ianis e un baiat care are inca in el copilaria, trebuie gestionati foarte bine anii astia. E mai bine sa joace. Peste 2 ani poate sa joace titular la Barcelona. La Viitorul nu creste. Daca pleaca peste 2 ani de la Viitorul, pleaca pe 7-8 milioane. De la Steaua pleaca pe 100", a spus Becali la PRO X.

Barcelona, Bayern, Dortmund si Sevilla sunt echipele interesate de Ianis Hagi. Cele mai mari sanse de a-l aduce le are insa ultima, care tocmai l-a cedat la PSG pe Sarabia cu 20 de milioane de euro.