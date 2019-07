Incident INCREDIBIL intr-un supermarket pentru Florin Nita! Vanzatorul a inceput sa URLE la el: "Pleaca din tara asta daca nu inveti limba!" Gestul FANTASTIC al fostului stelist

Moment bizar pentru Florin Nita intr-un supermarket din Praga!

Portarul roman a avut parte de un eveniment nefericit in Cehia. Nita era intr-un supermarket si voia sa-si cumpere bere. Cand a ajuns la casa, vanzatorul i-a adresat o intrebare in limba ceha, iar portarul roman n-a stiut sa raspunda. Angajatul a inceput apoi sa tipe de fata cu ceilalti clienti: "Daca nu stii limba ceha, du-te sa traiesti in tara ta! N-ai ce sa cauti aici!"

Nita a ramas interzis, si-a scos buletinul si a incercat sa aplaneze conflictul, nestiind ce facuse gresit. Angajatul de la supermarket a continuat sa tipe! Un alt client a intervenit pentru Nita, iar spiritele s-au potolit intr-un final.

Omul care i-a luat apararea lui Nita n-a stiut pe cine ajuta. A aflat doar in parcarea magazinului. Romanul l-a asteptat pentru a-i multumi si i-a oferit un cadou. "N-am la mine decat niste postere pe care pot sa semnez, imi pare rau. Ti le ofer cu tot dragul" - i-a transmis Nita.

Desi nu e fan al fotbalului, Jaroslav Homolka a fost impresionat de gestul lui Nita si a postat pe facebook povestea intamplarii. A strans mii de like-uri!

Nita va continua si in acest sezon la Sparta Praga. E singurul roman ramas in lot, dupa ce Stanciu a plecat la Al Ahli in ianuarie, Chipciu s-a intors la Anderlecht, iar Vatajelu a fost cedat la Craiova.