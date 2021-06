EXCLUSIV | Gigi Becali ar fi refuzat negocierile pentru vanzarea FCSB! I s-ar fi oferit un sfert din suma dorita

Un oligarh din Est voia sa cumpere pachetul majoritar de actiuni al clubului "ros-albastru", in schimbul a aproximativ 50 de milioane de euro.

Conform surselor Sport.ro, neconfirmate inca de oameni din cadrul FCSB, Gigi Becali ar fi fost contactat prin intermediari de catre un miliardar din spatiul ex-sovietic, care ar fi vrut sa stie daca pachetul majoritar de actiuni sau tot clubul FCSB sunt de vanzare. Oligarhul ar fi vrut sa ofere aproximativ 50 de milioane de euro pentru pachetul majoritar de actiuni, dar latifundiarul roman a refuzat din start orice discutie in privinta cedarii echipei de fotbal din Bucuresti. Becali ar fi intrat in legatura cu mai multi oameni de afaceri si companii din Rusia si tarile vecine, in incercarea de cumpara medicamente impotriva Covid-19, pe care sa le doneze spitalelor din Romania, dar a discutat si transferul lui Dennis Man cu mai multe cluburi din Rusia.

"Daca vand toti jucatorii, iau 40 de milioane de euro. Daca dau echipa pe 50 de milioane? Nu. As vinde-o pentru 200 de milioane de euro. Pe 100 de milioane nu as vinde echipa. Cu 100 de milioane nu o dau pentru ca FCSB e in inima romanilor, e in inima suporterilor", declara Gigi Becali, in iunie 2020. In acest moment, lotul FCSB este cotat la 30.8 milioane de euro, cei mai valorosi jucatori fiind Florin Tanase (5 mil. euro), Florinel Coman (5 mil. euro), Darius Olaru 3.5 mil. euro), Olimpiu Morutan (2.8 mil. euro) si Iulian Cristea (1.5 mil. euro).

Gigi Becali are o avere estimata intre 350 si 400 de milioane de euro, potrivit celui mai recent Top 300 Capital. Dar Dumitru Dragomir dezvaluia ca "din punctul meu de vedere, averea lui e de peste doua miliarde de euro". Becali detine clubul de fotbal FCSB, dar si importante afaceri in imobiliare, constructii, agricultura si domeniul medical, fiind considerat unul dintre cei mai mari proprietari de terenuri intravilane din Romania.

NU A MAI CUCERIT TITLUL DE 6 ANI, DAR A CASTIGAT 104 MILIOANE DE EURO DIN TRANSFERURI!

FCSB pastreaza un coeficient decent pentru cupele europene si are un numar insemnat de fani, dar nu a mai iesit campioana de sase ani si nu s-a mai calificat in grupele Champions League sau Europa League din 2017, cand a evoluat in runda principala a celei de-a doua competitii. In schimb, Becali a reusit unele dintre cele mai banoase transferuri din istoria Ligii 1, precum Dennis Man (Parma / 13 mil. euro), Nicolae Stanciu (Anderlecht / 10 mil. euro), Vlad Chiriches (Tottenham / 9.5 mil. euro), Florin Gardos (Southampton / 7 mil. euro), Mirel Radoi (AL Hilal / 6 mil. euro), Bogdan Stancu (Galatasaray / 5 mil. euro), George Ogararu (Ajax / 3 mil. euro) sau Alexandru Chipciu (Anderlecht / 3 mil. euro). In total, Gigi Becali a castigat din revanzarea jucatorilor o suma imensa, 104 milioane de euro.

Echipa va juca in turul secund preliminar al Conference League, dar clubul se afla in litigiu cu MApN, care ii cere daune de 37 de milioane de euro pentru folosirea abuziva a marcii "Steaua", in perioada in 2004-2014. Dupa pierderea marcii istorice in tribunal, FCSB nu mai poate folosi denumirea, stema si palmaresul Stelei, in vitrina sa ramanand doar cinci titluri de campioana in Liga 1 / Divizia A (2004–2005, 2005–2006, 2012–2013, 2013–2014, 2014–2015), trei trofee Cupa Romaniei (2010–2011, 2014–2015, 2019–2020), doua Supercupa Romaniei (2006, 2013) si doua Cupa Ligii (2014-2015, 2015-2016), dar si o semifinala de Cupa UEFA (2005-2006).

S-A MAI VORBIT DE VANZAREA FCSB IN DOUA RANDURI

In 2009, omul de afaceri israelian Shon Mekyten a vizitat palatul lui Gigi Becali de la Pipera si a negociat o eventuala preluare a 50% din actiunile clubului. Israelianul era insotit de Nati Meir si voia jumatate din actiunile FCSB, dupa ce oferta pentru cumpararea clubului Levski Sofia fusese respinsa de milionarul Todor Batkov. "M-am inteles pentru 50% din Steaua pentru 30 de milioane de euro, dar vom mai negocia pe marginea procentului si a sumei. Nu exista o suma corecta, exista pret de vanzare-cumparare. Eu vand Steaua pe 80 de milioane", dezvaluia Becali, in urma cu 12 ani. In final, afacerea a cazut, dupa ce s-a aflat ca Mekyten nu avea o avere de 4 miliarde de dolari, cum pretindea, si ii fusese refuzata cumpararea clubului Maccabi Tel Aviv, pentru ca nu ar fi prezentat la timp garantiile financiare cerute.

Cateva luni mai tarziu, politicianul Corneliu Vadim Tudor dezvaluia ca Gigi Becali trecea printr-o lipsa acuta de lichiditati, dupa ce afacerile sale imobiliare fusese grav afectate de criza financiara globala, iar Gabriel Oprea, ministrul Apararii Nationale la acel moment, crescuse chiria pentru stadionul si baza sportiva din Ghencea pentru a forta tranzactia. "Gabriel Oprea ar vrea sa cumpere Steaua. Din informatiile mele, vrea sa-i ofere 20 de milioane de euro lui Gigi Becali si sa cumpere Steaua. Se pare ca e mare criza de bani, e criza economica", spunea CV Tudor.