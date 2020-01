BREAKING NEWS | Rasturnare TOTALA de situatie la Dinamo! Prunea merge in cantonament cu "cainii"

Dinamo pleaca pe 13 ianuarie in cantonament, in Spania.

Desi ieri se scria ca Ionut Negoita nu vrea sa il lase pe Florin Prunea in cantonamentul echipei, wwww.sport.ro a aflat in exclusivitate ca patronul lui Dinamo s-a razgandit, iar Florin Prunea va pleca impreuna cu echipa in cantonamentul de la Benahavis.

Desi s-a razgandit in privinta lui Prunea, in cazul lui Ionel Danciulescu lucrurile nu stau la fel. Directorul sportiv nu va face deplasarea alaturi de echipa.



Dinamo va juca 4 meciuri amicale, impotriva a doua echipe din Germania, una din Croatia si una din Rusia. Cel mai sonor nume de pe lista adversarilor este cel al lui Krasnodar.

"Nu stiam ca exista varianta sa nu plec"

Florin Prunea a oferit o declaratie in urma cu doua zile la Digi Sport in care a vorbit despre posibilitatea de a nu pleca in cantonament cu echipa la ordinele lui Negoita.



"Am citit si eu despre plecarea in cantonament, nu stiam de o asemenea varianta. Sa vedem daca e si adevarat. Nu ma simt deloc confortabil in momentul asta. La noi, astea sunt trecatoare", a declarat Florin Prunea la Digi.