Obiectiv MONDIAL pentru Romania! "Suntem singurii care pot organiza in acest moment!" Care e stadiul planului care aduce Campionatul Mondial in Romania

Romania crede in continuare ca poate organiza Mondialul din 2030!

Ministrul Tineretului si Sportului, Bogdan Matei, spune ca va continua dialogul cu Grecia, Serbia si Bulgaria pentru o candidatura comuna. Romania se poate consola cu un nou Euro, in 2028. In acest moment, doar Romania are un stadion pe care s-ar putea disputa un eventual sfert de finala de Mondial. Investitiile in toate cele 4 tari care vor sa organizeze Mondialul trebuie sa fie masive.

"Maine vom pleca din nou la Salonic pentru o intalnire cu Serbia, Bulgaria si Grecia. Urmeaza sa facem o analiza a infrastructurii sportive. Daca vorbim de o finala de Campionat Mondial, ne trebuie un stadion de 80 000 de locuri. Stadionul de la Atena ar indeplini criteriul, insa e nevoie de imbunatatiri. National Arena se incadreaza la organizarea unui sfert de finala, suntem singurii care putem organiza in momentul asta un sfert. Europeanul din 2028 e o tinta realista, mai ales in contextul experientei Euro 2020.

Si cu sustinerea Guvernului, ne dorim ca Romania sa intre pe harta marilor evenimente sportive. Ne dorim sa organizam Jocurile Olimpice de tineret la Brasov, vrem si alte evenimente de mare amploare. Avem discutii si cu Federatia Romana de Handbal, dar n-o sa va spun acum despre ce competitie este vorba. Sportul e singurul care ne poate uni pe toti, iar ceea ce e foarte important e promovarea marilor campioni ai nostri", a spus Matie la PRO X.