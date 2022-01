O altă „victimă” a lui Gigi Becali i-a dat soluția lui Keșeru: „Mi s-a spus că patronul nu dorește să mai fiu în echipă”

Gigi Becali este hotărât să îndepărteze jucătorii cu salarii mari de la FCSB. După ce l-a criticat public în mai multe rânduri că abuzează de exterioare și că nu aleargă suficient, patronul roș-albaștrilor i-a reziliat contractul lui Constantin Budescu (32 ani).

De același tratament trebuia să beneficieze și Claudiu Keșeru (35 ani), doar că atacantul a evoluat deja pentru două cluburi în acest sezon, iar dacă Becali îl lăsa liber de contract, putea semna doar cu Ludogorets până în vară. Așa că fostul golgheter al FCSB-ului l-a rugat pe omul de afaceri să-l păstreze până la finalul sezonului.

Nicolae Dică este solidar cu Keșeru și își amintește un episod din 2011, când la fel, Gigi Becali i-a transmis antrenorului că nu mai dorește să-l vadă pe mijlocașul de creație în teren. Doar că Dică s-a concentrat pe munca sa, iar la finalul sezonului îi aducea FCSB-ului Cupa României, în finala cu Dinamo, 2-1, de la Brașov.

Dică: „A venit meciul a doua zi și am dat două goluri”

„În situaţia în care este Keşeru acum am fost eu în 2011, când m-am întors, dar nu situaţia în care eu să nu pot să joc la un alt club. M-am întors în iarnă, am jucat câteva meciuri, am dat puţine goluri şi după un meci cu Braşov m-am trezit că mi s-a transmis că patronul nu doreşte să mai fiu în echipă.

Antrenor era nea Sorin Cârţu. A venit la mine şi mi-a spus: 'Mai sunt vreo două luni de zile, ce faci? Uite, mi s-a transmis că asta e, dacă vrei poţi să nu mai vii'. Şi i-am zis: 'Nea Sorine, eu vreau să mai joc fotbal'.

Aveam 31 şi jumătate de ani: 'Fac 32 de ani, mai vreau să joc. O să rămân cu echipa, o să mă antrenez 100%, îmi văd de treaba mea până în vară'.

Au trecut vreo două, trei săptămâni şi mă antrenam normal, 100%, mă antrenăm bine şi m-am trezit într-o seară, echipa intrase în cantonament, cu un telefon. Era Caramarin secund şi mi-a zis: 'Trebuie să vii în cantonament'. M-am dus la nea Sorin în birou şi mi-a zis: 'Vezi că mâine joci titular'. Prima dată m-a întrebat: 'Poţi să joci? Vrei să joci?'. Şi i-am spus că normal. A venit meciul a doua zi şi am dat două goluri.

Lucrurile se pot schimba dacă el (n.r. - Claudiu Keşeru) se antrenează bine şi echipa va avea nevoie de el. Cu siguranţă antrenorul şi MM vor reuşi să discute cu patronul echipei, să-i spună: 'Avem nevoie de Keşeru, trebuie să-l băgăm'”, a declarat Nicolae Dică pentru telekomsport.

Chiar dacă Gigi Becali nu l-a mai dorit în acea perioadă la echipă, Nicolae Dică a mai colaborat cu omul de afaceri, când a pregătit-o pe FCSB între iunie 2017 și decembrie 2018, când în 80 de meciuri pe banca roș-albaștrilor a obținut 46 de victorii, 18 rezultate de egalitate și 16 înfrângeri.