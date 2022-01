„Mie mi-ar fi plăcut să vină la echipa națională după noi!” Dică preferă alt selecționer în locul lui Boloni 

Contractul lui Mirel Rădoi cu echipa națională a expirat pe 30 noiembrie. Iar de atunci, Răzvan Burleanu și Mihai Stoichiță caută un nou selecționer. Însă, oficialii FRF au fost refuzați, pe rând, de către Gheorghe Hagi, Răzvan Lucescu și Dan Petrescu.

Ultimul antrenor care a participat la negocieri cu Burleanu și Stoichiță a fost Ladislau Boloni. Doar că tehnicianul nu a fost convins de oferta FRF-ului și a venit la București pentru o nouă rundă de discuții, fiind așteptat la aeroport chiar de către directorul tehnic.

Însă, chiar dacă antrenorul este de zile bune în România, președintele Federației Române de Fotbal nu a făcut niciun anunț cu privire la viitorul selecționer. Cu toate acestea, Nicolae Dică, care a fost secundul lui Mirel Rădoi în ultimii doi ani, a mărturisit că are alt preferat pentru destinul echipei naționale.

Dică: „Edi s-a dus la CFR și a încercat faza ofensivă”

„Mie mi-ar fi plăcut ca Edi să vină la ehipa națională după noi. Despre el aș putea să spun ce filosofie are, ce principii are, pentru că le-am văzut la CFR Cluj, la Gaz Metan Mediaș, la FCSB. El este unul dintre antrenorii care gândește la fel cum gândeam și noi ( n.r. - Nicolae Dică și Mirel Rădoi), din ce am văzut eu că a pus în practică la echipele la care a fost.

S-a dus și la CFR Cluj și a încercat faza ofensivă, să vină cu inițiere de la portar cu fundașii centrali, ceea ce pe timpul lui Dan Petrescu, sau acum, nu se întâmpla foarte des când prindeau o echipă care să facă pressing sus.



Edi s-a dus și a făcut treaba asta, a încercat să facă treaba asta. Dar că nu o făcea mereu, ok”, a declarat Nicolae Dică pentru telekomsport.