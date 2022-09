Nu te pune cu Neubert! Omrani a devenit "clientul" neamțului de la FCSB

Billel Omrani s-a mișcat bine pe teren și chiar a oferit o pasă de gol la unul dintre golurile marcate de Andrei Dumiter.

„Am alergat mult, am făcut multe sprinturi. Acum trebuie să lucrez mai mult și vedem săptămânile viitoare. Mă simt foarte bine și sunt pregătit pentru meciul cu Argeș. Mai am puțin și revin la 100%, cred că sunt la 80%. Mai am nevoie să lucrez puțin.

Omrani: „Fizic mă simt bine!”

Fizic m-am simțit bine, lucrez foarte, foarte mult. Da (n.r. - îl chinuie Thomas Neubert la antrenamente), am alergat mult, am făcut sprinturi, acum trebuie să lucrez și mai mult și vedem cum mă simt săptămânile viitoare”, a dezvăluit Billel Omrani la finalul amicalului cu CS Dinamo.

FCSB II s-a impus cu 3-1 într-un meci amical disputat în compania lui CS Dinamo. „Roș-albaștrii” au beneficiat de aportul mai multor jucători de la echipa mare.

Pentru FCSB 2 au marcat Andrei Dumiter (35, 44) și Vlad Tudor (55). Golul lui CS Dinamo a fost înscris de Ștefan Stavrositu (84).