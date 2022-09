FCSB 2 a adus mai mulți jucători de la prima echipă, în contextul pauzei pentru meciurile echipelor naționale, inclusiv pe Billel Omrani, care a oferit o pasă decisivă la unul dintre golurile lui Andrei Dumiter și a obținut un fault din care Vlad Tudor, fiul lui Alexandru Tudor, a făcut 3-0.

Billel Omrani a anunțat când poate debuta la FCSB

Pentru FCSB 2 au marcat Andrei Dumiter (35, 44) și Vlad Tudor (55). Golul lui CS Dinamo a fost înscris de Ștefan Stavrositu (84).

Omrani a suferit și o accidentare în repriza secundă, însă a putut să rămână pe teren, iar la finalul meciului a declarat că se simte la 80% din punct de vedere fizic, iar săptămâna viitoare, contra lui FC Argeș, poate debuta la prima echipă.

Atacantul a anunțat și obiectivul clar pe care și l-a stabilit pentru acest sezon.

"A fost bine pentru echipă, am câștigat. Pentru mine a fost bine să joc un meci amical (n.r - a fost meci oficial, în Liga 3), am reușit să dau un assist, am provocat un fault și după a fost gol. Sunt foarte fericit, m-am simțit bine fizic, lucrez foarte mult.

Am alergat mult, am făcut multe sprinturi. Acum trebuie să lucrez mai mult și vedem săptămânile viitoare. Mă simt foarte bine și sunt pregătit pentru meciul cu Argeș. Mai am puțin și revin la 100%, cred că sunt la 80%. Mai am nevoie să lucrez puțin.

Îmi place de antrenor, de toți jucătorii. M-au ajutat să mă integrez foarte rapid, suntem foarte serioși la antrenament, lucrăm foarte mult alături de staff.

Acum suntem pe locul 14. Vedem primul meci, cu FC Argeș, avem nevoie să câștigăm. După trebuie să câștigăm fiecare meci. Eu vreau să câștigăm titul, ăsta este obiectivul meu", a spus Billel Omrani, după meciul cu CS Dinamo.

Următorul meci al lui FCSB este programat duminică, 2 octombrie, de la ora 21:00, contra lui FC Argeș, pe teren propriu.