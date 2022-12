Ionuţ Adrian Popa, președintele CS Dinamo, e mândru că antrenorul său a fost dorit de cel mai bogat club de handbal din lume și spune că decizia tehnicianului de a rămâne în Ștefan cel Mare poate transforma echipa într-o forță a continentului.

Lider detașat în campionat, la o victorie de calificarea în playoff-ul Champions League

După 15 etape jucate în actuala ediție a Ligii Zimbrilor, Dinamo este lider cu un avans de 10 puncte față de CSM Constanța, iar echipa pare să nu aibă emoții în a câștiga al șaptelea titlu consecutiv de campioană (în 2020 nu s-a acordat trofeul, deși DInamo era lider al campionatului).

În Champions League, "buldogii" ocupă poziția a patra în Grupa A, cu zece puncte acumulate în opt meciuri jucate, urmându-le în clasament celor de la PSG (16p), Veszprem (15p) și Magdeburg (12p), dar suclasându-le pe GOG Handbold (7p), RK Zagreb (6p), Wisla Plock (5p) și FC Porto (1p).

Până acum, elevii lui Xavi Pascual au câștigat cu Porto (32-27), Zagreb (29-28) și Plock (32-28, 28-26), au remizat cu GOG (38-38) și Zagreb (27-27) și au cedat partidele cu Magdeburg (28-30), Veszprem (30-33) și PSG (29-36). În faza grupelor, dinamoviștii mai au de jucat cu Veszprem (15 decembrie / acasă), Porto (8 februarie / deplasare), PSG (16 februarie / deplasare), GOG (23 februarie / acasă) și Magdeburg (2 martie / deplasare).

"A fost o onoare că Dinamo poate oferi antrenorul unui club ca PSG"

"Toți ne dorim să câștigăm Champions League, dar suntem conștienți că este foarte complicat. Targetul nostru până în 2026 este să ajungem în Final Four. Cea mai mare problemă pe care am avut-o, în momentul apariției unor zvonuri, a fost că mulți jucători, de exemplu Ali Zein sau Lazar Kukic, au venit pentru 'Paschi'. Am fost puși în situația ca, în 2023, să avem la ușă zece jucători care își doresc să plece. Să reîncepem un nou proiect, cu un nou antrenor, ar fi fost o lovitură. Eu apăr interesele clubului și vreau să fac ce e mai bine pentru club.

Cel mai mare beneficiu din oferta pe care antrenorul a avut-o l-a tras clubul Dinamo București. Am apărut în multiple publicații internaționale, a fost o onoare că Dinamo poate oferi antrenorul unui club ca PSG. A confirmat că ceea ce am făcut am făcut bine. Au validat managementul nostru. A fost îmbucurător că Xavi Pascual nu a fost ofertat de un club de pe locul 16 dintr-un campionat anost, a fost contactat de cel mai bogat club de handbal din lume. Un club cu pretenții la câștigarea Champions League în fiecare an.

"Nu poți să faci o echipă mare fără un antrenor care să atragă jucătorii"

Nu poți să faci o echipă mare fără un antrenor care să atragă jucătorii. Sumele se reduc când ai un antrenor care pune mâna pe telefon și le cere jucătorilor să se transfere la echipa lui. Lazar Kukic putea să joace pe sumă dublă față de ce îi dă Dinamo. Avem buget pentru ambițiile noastre, nu suntem datori la nimeni. Bugetul va fi la nivelul ambițiilor antrenorului, în funcție de ce jucători crede că avem nevoie.

Nu bugetul ne duce neapărat în Final Four-ul Champions League. Cred că sunt destul de mulți parteneri pe lângă noi și destul de mulți bani privați în jurul echipei încât nu ar fi o problemă să aducem orice jucător din Europa, la ora actuală. Poate unii preferă să meargă la locul șapte din Bundesliga, pentru că în viață mai decide familia, nu doar jucătorul. Dar avem bani pentru jucătorii de calibru.

A fost dificil pentu noi, am vorbit și cu David Barrufet, simțeam că o parte din echipă voia să plece, dacă el ne părăsea. Aduceam alt antrenor, el venea cu altă strategie, voia alți jucători. Trebuia să o luăm de la zero. Am avut o discuție de multe ore vineri și am reușit să ne înțelegem. Principala problemă nu au fost banii. Nu știu dacă oferta de la Paris era dublă, dar era mult mai mare. Nu putem să ne luptăm cu Parisul din punct de vedere financiar, asta e realitatea.

"Când a venit Pascual, jucătorii aveau un vestiar cu șapă pe jos și fără faianță"

Marea lui problemă a fost ce se întâmplă în jurul echipei. Nu știu dacă știți, dar când a venit aici, jucătorii aveau un vestiar cu șapă pe jos și fără faianță. Sală de vizionare nu exista, antrenorii nu aveau birou. Când a văzut, a vrut să-și ia bilet pentru Barcelona înapoi. Dar am avut noroc că încă nu începuse pregătirea și ne-am mobilizat toți. Cu ajutorul sponsorilor am făcut ce vedeți la sală. Au fost achiziționate softuri, au fost cumpărate echipamente pentru buna desfășurare a antrenamentelor. Sunt lucruri importante pentru jucători. Dacă vine un jucător și îl duci să se schimbe într-un beci, o să zică că nu rămâne nici pentru bani.

Am fost foarte atenți cu familiile jucătorilor, am creat entertainment, i-am ajutat cu emigrările, le-am obținut permis de ședere, i-am direcționat spre banca cea mai bună. Dacă au cursuri cu 0,02% mai mari decât aveau în altă parte sunt nemulțumiți. Bugetul general este cea mai mică problemă. Presiunea antrenorului pentru semnarea noului contract a fost să bifăm mai multe cerințe.

Un rol important l-au avut și suporteri. La început au fost mici probleme de comunicare, nu știau care este proiectul, ce ne dorim cu adevărat să facem la Dinamo. E importantă și atmosfera pe care fanii o crează la meciuri, la puține echipe din Europa antrenorul poate să găsească o asemenea atmosferă. Altfel își desfășoată activitatea când are o sală de 5.000 de oameni în spate", a declarat Ionuţ Adrian Popa.

Foto - Gabriel Chirea