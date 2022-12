Mihai Trăistaru, patronul școlii de fotbal Juniorul București, unde s-a format Rareș Ilie (19 ani), fotbalist cumpărat cu 5 milioane de euro de Nice, în iulie 2022, spune că un alt jucător talentat crescut de clubul său a ajuns în Giulești, după ce a fost foarte aproape să ajungă la CFR Cluj. Gabriel Gheorghe nu s-a mai transferat în Gruia, din cauză că patronul Neluțu Varga a avut probleme de sănătate și actele nu au putut fi semnate.

Juniorul a ajuns la academia Rapidului, iar în 2022 a debutat la seniori, sub conducerea lui Adrian Mutu. În acest sezon, puștiul a debutat în meciul cu Dumbrăvița, din Cupa României, mai are trei prezențe pe banca de rezervă și a fost om de bază al echipei de juniori din Liga Elitelor U17, calificată în playoff-ul Seriei Est.

Gabriel Gheorghe, debut pentru Rapid la doar 16 ani!

"Cu Gabriel Gheorghe lucrez de la șase ani, l-am dat la Rapid la 15 ani și șapte luni. A avut oferte, promisiuni și tentații. Au avut oferte și de afară și din țară, de la Hagi, de la FCSB, de peste tot. A fost foarte aproape de CFR Cluj, unde trebuia să ajungă la echipa secundă. Mai trebuia doar să semnăm actele, dar domnul Varga a avut probleme de sănătate, negocierile s-au oprit și l-am dus la Rapid. Familia și copilul au crezut în mine și am ales împreună ce e mai bine pentru el.

El a făcut 16 ani în noiembrie 2022. E un jucător, din punctul meu de vedere, extraordinar. Adi Mutu, domnul Șucu, domnul Angelescu, toată lumea de la Rapid, sunt încântați de el. Joacă cu o lejeritate și o naturalețe ieșită din comun. E același jucător ca Rareș Ilie, bandă stângă, intră pe piciorul drept, poate să joace și număr 10 și număr 9 fals, depinde de sistem, dar are o viteză în plus. Este un jucător care, la 16 ani, gândește ca unul de 22 de ani. E clar că este firav, pentru că e foarte tânăr. Dar cred că merită mai mult timp de joc, așa cum a primit și Rareș. El la juniori se distrează, câștigă un meci singur. E un copil bun și de urmărit. Face deja antrenamente cu echipa mare", a precizat patronul cșolii de fotbal Juniorul.

Ignat, un alt junior bun transferat de la Juniorul la Rapid

Mihai Trăistaru spune că un alt jucător de perpectivă produs de clubul său și ajuns tot la Rapid este Cristian Ignat (19 ani). Acesta este născut la Chișinău, dar a jucat de patru ori pentru naționala U20 a României, în 2022, și are două meciuri pentru Rapid și alte 24 de prezențe pe bancă pentru giuleșteni, în acest sezon. "Eu cred că un alt jucător la care ar trebui să fiți atenți, în perioada următoare, este Cristian Ignat. Eu sper ca Rapidul să se bazeze mai mult pe el, pentru că poate face față în Liga 1. Joacă și pe un post pe care fotbalul românesc va avea probleme, în viitor, cel de fundaș central. Dacă poți să faci față împotriva lui Youssoufa Moukoko sau Samuele Ricci, cum să nu poți să joci în Liga 1?

A jucat bine cu Dumbrăvița, cred că poate să facă față. A jucat în amicalul cu Dortmund, l-a avut adversar pe Moukoko, aflat în lotul Germaniei pentru Mondial. A făcut față cu un jucător de Champions League, care are ofertă de 80 de milioane de euro. Bagă-l cu Săpunaru, să câștige experiență! E un copil inteligent, joacă cu creierul, are ambele picioare, are 195cm înălțime. Nu prea avem în România jucători cu asemenea talie. Trebuie doar forțat ca să capete experiență. Chiar dacă se crede că nu se iau bani mulți pe fundași, eu cred că pe el se va încasa o sumă mare la transfer. E un jucător de mare perspectivă", a conchis Trăistaru.

Text și foto - Gabriel Chirea