Este bine cunoscut faptul că CFR Cluj trece printr-o perioadă complicată. Formația din Gruia a intrat în insolvență la începutul acestui sezon, la scurt timp după ce Marius Șumudică a fost instalat pe banca tehnică.

Mesajul lui Neluțu Varga pentru Marius Șumudică, după CFR Cluj - Dinamo 2-2

„Șumi” a fost numit ca antrenor după eliminarea ardelenilor din cupele europene, mandatul lui Antonio Folha fiind mult sub așteptări. Situația clubului este una grea, iar obiectivul este unul clar: redresarea în SuperLiga.

De la momentul instalării lui Marius Șumudică, evoluțiile au fost oscilante. CFR Cluj s-a dovedit a fi o „nucă tare” în partidele disputate pe teren propriu, însă în deplasare echipa a suferit.

În etapa a 13-a din SuperLiga, ardelenii au fost pe punctul de a face surpriza cu Dinamo. CFR Cluj a condus cu 2-0 până aproape de final, însă elevii lui Nuno Campos au punctat de două ori în trei minute, iar tabela a înregistrat scorul de 2-2.

Patronul CFR Cluj, Neluțu Varga, a transmis că există o stare de dezamăgire, în condițiile în care echipa sa a avut „meciul în mână”. Totuși, în contextul dat, omul de afaceri a ținut să îi felicite atât pe Marius Șumudică, cât și pe jucători.

„Din păcate, nu am putut urmări meciul. Sincer, nu am ce să comentez prea mult. Este puțină dezamăgire, dar acestea sunt condițiile în acest moment. Puteam să batem. Păcat că nu am reușit să luăm cele trei puncte.

Oricum, îi felicit pe jucători, Marius Șumudică și staff-ul său. A fost un rezultat echitabil până la urmă. Acesta este nivelul nostru în acest moment, dar sperăm să creștem din ce în ce mai mult. Cu ocazia asta vreau să-i felicit pe băieți", a spus Neluțu Varga, potrivit Digi Sport.