Este bine cunoscut faptul că CFR Cluj trece printr-o perioadă complicată. Formația din Gruia a intrat în insolvență la începutul acestui sezon, la scurt timp după ce Marius Șumudică a fost instalat pe banca tehnică.
Mesajul lui Neluțu Varga pentru Marius Șumudică, după CFR Cluj - Dinamo 2-2
„Șumi” a fost numit ca antrenor după eliminarea ardelenilor din cupele europene, mandatul lui Antonio Folha fiind mult sub așteptări. Situația clubului este una grea, iar obiectivul este unul clar: redresarea în SuperLiga.
De la momentul instalării lui Marius Șumudică, evoluțiile au fost oscilante. CFR Cluj s-a dovedit a fi o „nucă tare” în partidele disputate pe teren propriu, însă în deplasare echipa a suferit.
În etapa a 13-a din SuperLiga, ardelenii au fost pe punctul de a face surpriza cu Dinamo. CFR Cluj a condus cu 2-0 până aproape de final, însă elevii lui Nuno Campos au punctat de două ori în trei minute, iar tabela a înregistrat scorul de 2-2.
Patronul CFR Cluj, Neluțu Varga, a transmis că există o stare de dezamăgire, în condițiile în care echipa sa a avut „meciul în mână”. Totuși, în contextul dat, omul de afaceri a ținut să îi felicite atât pe Marius Șumudică, cât și pe jucători.
„Din păcate, nu am putut urmări meciul. Sincer, nu am ce să comentez prea mult. Este puțină dezamăgire, dar acestea sunt condițiile în acest moment. Puteam să batem. Păcat că nu am reușit să luăm cele trei puncte.
Oricum, îi felicit pe jucători, Marius Șumudică și staff-ul său. A fost un rezultat echitabil până la urmă. Acesta este nivelul nostru în acest moment, dar sperăm să creștem din ce în ce mai mult. Cu ocazia asta vreau să-i felicit pe băieți", a spus Neluțu Varga, potrivit Digi Sport.
Marius Șumudică s-a dezlănțuit după CFR - Dinamo 2-2
Marius Șumudică și-a felicitat jucătorii după meciul cu Dinamo, chiar dacă a evidențiat că CFR a avut meciul în mâini și putea să obțină toate cele trei puncte la finalul jocului.
Totodată, Șumudică a răbufnit cu privire la programul la care a fost supus CFR Cluj, cu pauze scurte între meciuri.
„Dacă ne gândim la scor, că ai 2-0 în minutul 70, 70 și ceva și iei două goluri în cinci minute, e dezamăgitor. Au valoare, au o echipă care are potențial, au schimbări. Are target, are motivație. Vreau să-mi felicit jucătorii, este egalul lor. Nu pot eu să stau acum să spun câte ocazii, că nu au avut ocazii clare.
AM avut meciul în mână, la 2-0 nu ai voie să cazi, dar suntem o echipă în formare, o echipă care, din păcate, suferim. Suferim la faze fixe. Iar luăm gol la fază fixă. Consider că am pierdut două puncte.
Organizarea jocului a fost perfectă, dar într-un final calitatea jucătorilor individuală a făcut diferența. Eu am avut niște jucători în teren, le mulțumesc pe această cale. Probabil că discuțiile pe care le-am avut săptămâna asta, că nu mi-a plăcut ce am văzut la Arad, astăzi s-au autodepășit.
Nu știu dacă e de scos în evidență, să urlu de durere fiindcă în continuare suntem tratați cum suntem tratați și jucăm miercuri seara la 9 jumătate seara derbi cu U Cluj pentru Cupa României și peste două zile mergem la Ploiești a treia zi. Nu am cum să trec peste lucrurile astea și să înțeleagă cine face astea că CFR trăiește. M-ai pus o dată să joc în șase zile trei meciuri. Acum iară mă pui să joc în șase zile trei meciuri. Cât mă mai puneți? Puneți-ne la fel sau dacă puteți în cinci zile faceți așa! Nu se poate! Eu ce să le fac jucătorilor ăstora? Eu nu sunt cu punguțe cu injectări. Sunt pornit, am jucat cu cea mai bună echipă din campionat”, a spus Șumudică după meci.