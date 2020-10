Nebunia lu' Tamas: s-a intors pe teren la O LUNA dupa ce si-a scos meniscul! Ce a facut la pauza meciului

Tamas s-a accidentat in primul meci jucat in tricoul lui U Cluj, in deplasarea de la Bacau, cu Aerostar.

Fundasul de 36 de ani s-a programat imediat la Bucuresti pentru operatie, dar a insistat sa joace accidentat in partida cu ASU Poli, pierduta de U cu 1-0 pe teren propriu.

Interventia chirurgicala a avut loc in urma cu fix o luna, pe 8 septembrie. Tamas n-a putut fi tinut prea mult pe bara. Azi s-a intors pe gazon, in partida cu Unirea Dej din Cupa Romaniei. U Cluj s-a impus cu 2-0 si s-a calificat in turul 4 al Cupei. Tamas n-a avut stare pe durata primei reprize, iar la pauza a cerut sa intre. Costel Enache l-a trimis pe gazon, iar Tamas n-a parut nicio secunda ca acuza perioada de pauza.

Tweet U Cluj Gabriel Tamas Citeste si: FINALA pentru Euro: Islanda - Romania, joi, 21:45, IN DIRECT LA PRO TV!