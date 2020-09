Tamas a fost operat cu succes la o zi dupa ce a fost TITULAR in meciul lui U Cluj! Anuntul clubului: cand poate reveni pe teren

Gabi Tamas va urma o perioada de recuperare pana sa revina pe terenul de fotbal.

Gabi Tamas (36 de ani) s-a operat astazi la Bucuresti. Interventia pe care au efectuat-o medicii la menisc a decurs foarte bine.

Universitatea Cluj a postat o poza pe pagina oficiala de Facebook in care Tamas apare alaturi de doctorul care l-a operat.

Fundasul central s-a accidentat in prima etapa a sezonului din B, deplasarea de la Aerostar Bacau. Tamas s-a intins pe teren dupa ce a incercat sa traga un sut spre poarta moldovenilor. Fundasul a fost inlocuit, apoi transportat la spital.

Dupa aflarea diagnosticului, Tamas s-a riscat si a decis ca se poate apela in continuare la serviciile sale si in urmatorul meci, pana sa se opereze. Tamas a jucat titular ieri seara, in partida pierduta cu scorul de 1-0 contra celor de la ASU Poli Timisoara.

"Fotbalistul nostru se simte bine, este optimist si asteapta cu nerabdare sa revina alaturi de echipa", au transmis cei din conducerea Universitatii. Tamas va putea reveni pe gazon in cel mult o luna dupa ce meniscul i-a fost indepartat in totalitate.