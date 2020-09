Tamas e UNIC! Titular pentru U Cluj, desi are meniscul rupt si va fi operat peste cateva ore! Sacrificiu impresionant

Tamas n-a glumit dupa meciul cu Aerostar, castigat de U Cluj cu 1-0.

Desi doctorii i-au transmis ca trebuie sa se opereze rapid fiindca meniscul de la genunchi e distrus, Tamas a mai ramas o tura pe teren pentru Universitatea! Asa cum a promis, fundasul de 36 de ani a intrat titular pentru U la meciul cu Poli Timisoara! Tamas a purtat banderola de capitan in echipa lui Falub. Dupa joc, va pleca spre Bucuresti, unde maine dimineata e programat la operatie. Tamas isi va scoate complet meniscul pentru a se recupera mai repede. Vrea sa revina urgent pe teren pentru a o ajuta pe Universitatea in lupta pentru promovare. In cazul in care Tamas ar fi ales sa incerce lipirea meniscului, ar fi trebuit sa stea departe de gazon cateva luni bune!

"Tamas pleaca la noapte spre Bucuresti, maine are operatia. Si-a dorit foarte mult sa joace, vrea sa le dea colegilor, dar si suporterilor un mesaj despre ce vrem sa realizam in acest sezon", a spus directorul sportiv al lui U Cluj, Daniel Stanciu, inaintea jocului.