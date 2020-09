"M-a bufnit rasul cand am vazut!" Primele declaratii ale lui Gabi Tamas dupa operatia la genunchi! Cine il ajuta la recuperare si cand ar putea reveni pe teren

Gabi Tamas s-a accidentat in meciul de debut la "U" Cluj si a jucat cu meniscul rupt in partida din etapa a doua a Ligii secunde.

Fundasul a fost operat apoi la genunchi. El se reface acum si spera sa revina cat mai repede pe teren. Potrivit Fanatik, Tamas a declarat ca se simte bine si ca nu are de gand sa renunte la fotbal prea curand.

"Starea mea medicala este foarte buna. In weekend-ul trecut mi s-au scos firele, am facut si o injectie si ma bag iar la sala de forta. Am fost si zilele trecute la sala de 4 ori, iar de saptamana viitoare trec la urmatorul nivel, cu bicicleta si pe banda. Nu se pune problema sa ma las de fotbal, cum au zis unii fara sa se informeze si fara sa-mi dea un telefon.

M-a bufnit rasul cand am vazut! O sa joc iar. De cand am vazut ca este menisc, am zis ca e vorba de maximum 4 saptamani. Daca fortezi, poti juca si in 2-3 saptamani. Am pierdut meciul de la Buzau, urmeaza acum cu Slobozia acasa, apoi pe sinteticul de la Metaloglobus, care am inteles ca e foarte tare. Eu am pus si meciul acela la absente. Apoi zic ca voi fi apt sa joc urmatoarea partida, acasa cu Pandurii, pe 3 octombrie.

Nu mi s-a scos meniscul asa cum se vorbea initial si chiar eram treaz cand mi s-a facut rahie (n.r. rahianestezie). Glumeam cu domnul doctor, ma uitam pe ecran si-i spuneam: 'Taie-l! Taie-l! Uite ce patesc si cat stau din cauza lui!' Mi-a curatat meniscul foarte bine pana nu s-a mai vazut ruptura.

E mai bine ca nu mi-a scos meniscul, pentru ca am prieteni foarte buni care au avut problema asta si mi-au zis ca nu mai esti la fel dupa aceea. Eu asa am inteles initial ca, daca scot meniscul, stau mai putin dupa operatie. Dar mi s-a explicat ca daca-l scoti este un balans si-ti poate fugi piciorul. Adica ai meniscul la un picior si nu-l mai ai la celalalt, dezechilibrul e evident si riscurile crescute.

Ma ajuta foarte mult Ovidiu Kurti (n.r. kinetoterapeutul celor de la FCSB) in aceste zile. Bineinteles ca prin telefon, pentru ca are problema asta cu coronavirusul. Va dati seama ca nici eu nu as putea sa merg la baza lor de la Berceni pentru a face recuperarea. E mult prea riscant! Ovidiu Kurti imi trimite zilnic programul de recuperare, apoi maseurul si preparatorul de la U Cluj ma ajuta si ei. Incerc sa trec cat mai repede peste perioada aceasta", a spus Gabi Tamas.