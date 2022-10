Momentul care l-a marcat pe Bănel Nicoliță: „O luasem puțin 'randeaua', pe românește”

După ce Bănel Nicoliță a început să învestească în CS Făurei, soția sa a divorțat de el, iar asta l-a marcat mult pe fostul fundaș al Stelei București.

Nicoliță a povestit momentele prin care a trecut și a evidențiat cum a reușit să se debaraseze de toate gândurile, astfel încât să nu mai simtă tristețe.

Bănel Nicoliță: „O luasem puțin 'randeaua', pe românește”

„Acum, da (n.r. am trecut peste depresie). Am fost în depresie foarte mare. Numai eu știu prin câte am putut trece. Nu mi-a fost ușor, în primul rând să pierzi copiii, pentru că divorțezi.

Apoi să pierzi bani, să pierzi timp. Să vezi că anumiți prieteni pe care i-ai ajutat nu mai sunt lângă tine. Să te simți singur... Atunci, eu o luasem puțin 'randeaua', pe românește.

Am zis că-mi trebuie o vacanță. Am sunat un prieten și am încercat să-i spun prin ce am trecut. Am stat o lună, două. Am mers apoi și prin Elveția, tot așa, și mi-am revenit.

Mi-a fost greu, foarte greu, pentru că atunci când ai oameni foarte importanți pe care tu-i consideri că sunt lângă sufletul tău și atunci când tu pici undeva și nu sunt alături de tine, atunci e deznădejdea mai mare”, a spus Bănel Nicoliță la Kanal D, în cadrul emisiunii "40 de întrebări" cu Denise Rifai.

Cariera lui Bănel Nicoliță

Bănel Nicoliță a evoluat pentru Dacia Brăila, Poli Timișoara, Steaua București, Saint-Etienne, FC Nantes, FC Viitorul, CS Făurei, ASA Târgu Mureș și Aris Limassol.

La națională, Nicoliță a înscris un gol în 37 de selecții

Cele mai multe apariții le-a avut la Steaua București (n.r. actuala FCSB), 263, unde a reușit să se impună pe tabelă de 35 de ori și să paseze decisiv în 42 de situații.