VIDEO EXCLUSIV Moda impusă de Guardiola duce la catastrofe fotbalistice! Trei momente penibile în 24 de ore, inclusiv în Superligă

Alexandru Hațieganu
Ideea introdusă de Pep Guardiola în ultimii ani în fotbalul european face din ce în ce mai multe victime, iar apărarea CFR-ului a pățit-o pe propria piele în prima repriză a meciului cu Oțelul Galați, la o zi după ce Manchester City și Leeds au oferit momente asemănătoare.

Zilele în care portarii executau lung loviturile de șase metri, spre propriul atacant central, sunt de mult apuse, iar Sportul Rege modern aproape că te obligă să începi construcția de jos, de la goalkeeper sau unul dintre cei doi stoperi, pentru a nu-i oferi adversarul șansa unei intercepții rapide. Doar că nu întotdeauna lucrurile merg conform planurile și găselnița tactică a lui Pep Guardiola duce la momente penibile.

Apărarea CFR-ului s-a făcut de râs la Galați

Mișcarea e una riscantă, în condițiile de presiune a atacanților adverși, iar Andrea Mandorlini, Adrian Rus și Ovidiu Hoban, cei trei oameni care s-au ocupat de pregătirea meciului cu Oțelul după plecarea lui Dan Petrescu, regretă acum tentativa de a le impune elevilor săi un joc elaborat de pe linia proprie de șase metri.

În minutul 26 al partidei de la Galați, CFR-ul au încercat să se conformeze regulii impuse de managerul catalan după venirea la Manchester City, iar rezultatul a fost catastrofal. Leo Bolgado a bătut scurt lovitura de poartă de care au beneficiat oaspeții, dar totul s-a transformat într-un fiasco: pasa sa nu a ajuns nici la portarul Otto Hindrich, nici la celălalt fundaș, Matei Ilie. Pe fază, Ștefan Bană a fost atent, i-a pasat lui Patrick Fernandes și vârful a înscris fără nicio problemă. 

În locul unei rezolvări simple, apărarea ardelenilor a preferat ruta complicată și a regretat.

Faza în care apărarea CFR-ului s-a făcut de râs

Exemplele din Premier League: City a primit gol, Leeds a scăpat

Trendul pornit de Guardiola a făcut multe victime de-a lungul timpului, chiar strategul spaniol având de suferit de pe urma obsesiei de a porni atacul de jos și a nu-i oferi mingea adversarului. Cel mai recent s-a întâmplat sâmbătă, în etapa a doua din Premier League, când portarul James Trafford i-a pasat inexplicabil lui Tijiani Reijnders într-o poziție complicată, acesta a pierdut mingea și Joao Palinha a marcat golul de 2-0 al lui Tottenham.

Câteva ore mai târziu, în Arsenal - Leeds, scenariul s-a repetat. Portarul Lucas Perri a pasat scurt, Gruev, presat de mijlocul lui Arsenal, a greșit pasa înapoi, iar Viktor Gyokeres îi putea penaliza pe "păuni". Nu a făcut-o, dar, din nou, riscul nu a meritat!

