Zilele în care portarii executau lung loviturile de șase metri, spre propriul atacant central, sunt de mult apuse, iar Sportul Rege modern aproape că te obligă să începi construcția de jos, de la goalkeeper sau unul dintre cei doi stoperi, pentru a nu-i oferi adversarul șansa unei intercepții rapide. Doar că nu întotdeauna lucrurile merg conform planurile și găselnița tactică a lui Pep Guardiola duce la momente penibile.

Apărarea CFR-ului s-a făcut de râs la Galați

Mișcarea e una riscantă, în condițiile de presiune a atacanților adverși, iar Andrea Mandorlini, Adrian Rus și Ovidiu Hoban, cei trei oameni care s-au ocupat de pregătirea meciului cu Oțelul după plecarea lui Dan Petrescu, regretă acum tentativa de a le impune elevilor săi un joc elaborat de pe linia proprie de șase metri.

În minutul 26 al partidei de la Galați, CFR-ul au încercat să se conformeze regulii impuse de managerul catalan după venirea la Manchester City, iar rezultatul a fost catastrofal. Leo Bolgado a bătut scurt lovitura de poartă de care au beneficiat oaspeții, dar totul s-a transformat într-un fiasco: pasa sa nu a ajuns nici la portarul Otto Hindrich, nici la celălalt fundaș, Matei Ilie. Pe fază, Ștefan Bană a fost atent, i-a pasat lui Patrick Fernandes și vârful a înscris fără nicio problemă.

În locul unei rezolvări simple, apărarea ardelenilor a preferat ruta complicată și a regretat.

