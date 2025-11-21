Oficialul FCSB a nuățat episodul de la Cluj, dar a oferit și o poveste savuroasă despre o amendă uriașă acceptată cu seninătate de fundașul sud-african.



Președintele Consiliului de Administrație al campioanei a ținut să demonteze din start speculațiile legate de consumul de alcool. După ce patronul echipei a spus că stoperul ar fi plecat să se vadă cu Damjan Djokovic, MM a explicat că, deși Ngezana a lipsit o noapte din hotel, acesta nu s-a întors sub influența băuturilor alcoolice.



"Ngezana nu a venit beat. Din actuala echipă nu am avut niciun jucător care să vină beat, înainte au fost mulți. La echipa asta oamenii nu beau alcool", a punctat oficialul roș-albaștrilor la PrimaSport. Acesta a recunoscut însă abaterea disciplinară: după meciul de la Cluj, fotbalistul a ieșit fără acordul staff-ului și a revenit abia dimineața.



"M-a dezarmat când a acceptat să piardă salariul pe două luni"



Dincolo de escapada recentă, Mihai Stoica a relatat un episod din luna decembrie care ilustrează perfect personalitatea atipică a apărătorului de 28 de ani. Refuzând să facă deplasarea la Constanța pentru un meci cu Farul, deși medicul îl declarase apt, Ngezana a primit un ultimatum pe WhatsApp.



"I-am scris: «Dacă nu te urci în autocar ai amendă 30.000!». El a zis: «OK». M-a dezarmat. OK însemna că pierde salariul pe două luni", a povestit amuzat Mihai Stoica.



Oficialul a explicat că nu este vorba despre rea-voință, ci despre un jucător extrem de distrat. Colegii săi, Dawa sau Baba Alhassan, întâmpină deseori dificultăți când încearcă să stabilească ieșiri în oraș cu el. De multe ori, aceștia îl sună să vadă unde este, iar Ngezana, fiind încă la baza de pregătire, realizează că a uitat complet de întâlnire. "E cu capul în nori", a concluzionat conducătorul de la FCSB.

