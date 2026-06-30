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Dragomir a susținut că FCSB va avea dificultăți să intre în play-off și a subliniat că Universitatea Craiova va fi din nou cea mai puternică echipă din campionat.

Mitică Dragomir, pronostic pentru viitorul campionat

„Oracolul” a criticat și politica de transferuri a celor de la FCSB de până acum. El a susținut că ar fi putut să câștige campionatul cu fotbaliștii pe care i-a dat afară Gigi Becali.

Dragomir: „FCSB nu poate să bată Craiova!”

„E cel mai bun fotbalist de la FCSB. FCSB era în cădere liberă (n.r.- dacă pleca și Tănase, după Olaru). Îi va fi greu să intre în play-off. Sigur!

FCSB nu poate să bată Craiova! Numai dacă face achiziții ca lumea… Dar pe Craiova nu poate să o bată.

(n.r.- despre Ronny Labonne) L-a adus când avea cel mai bun fundaș dreapta din țară, pe Crețu. Încă mai joacă. Poate să aducă pe oricine, nu-l scoate din echipă. Cine aleargă cât ‘nebunul’ ăla? Crețu e de respectat… Ce capacitate de efort ieșită din comun și nu se tocește deloc…”, a declarat Mitică Dragomir, potrivit fanatik.ro.

„Oracolul” a spus, ulterior, cum ar fi arătat primul 11 al său la FCSB, incluzând majoritar fotbaliști plecați în vară: Zima – Pantea, Grahovac, Cercel, Kiki – Chiricheș, Alhassan, Lixandru – Tănase, Olaru, Thiam.

„Eu, cu echipa asta, luam titlul! Cu ăștia pe care i-a dat Gigi afară”, a garantat Dragomir.

Bursa transferurilor de la FCSB

Până acum, FCSB l-a transferat doar pe fundașul dreapta Ronny Labonne (28 de ani) de la SM Caen pentru 100.000 de euro.

Antrenor - Marius Baciu (confirmat)

Marius Baciu (confirmat) Veniri - Ronny Labonne (Caen / 100.000 euro)

Ronny Labonne (Caen / 100.000 euro) Reveniri după împrumuturi - Ricardo Pădurariu (Corvinul), Laurențiu Vlăsceanu (Unirea Slobozia), Dennis Politic (Hermannstadt)

Ricardo Pădurariu (Corvinul), Laurențiu Vlăsceanu (Unirea Slobozia), Dennis Politic (Hermannstadt) Plecări - Darius Olaru (Union Saint-Gilloise / 3 milioane de euro), Mamadou Thiam („U” Cluj / gratis), Baba Alhassan, Daniel Graovac, Vlad Chiricheș (contracte încheiate), Lukas Zima (Petrolul / gratis), David Kiki (contract reziliat), Alexandru Maxim (CSU Craiova / gratis), Mario Preda (FC Botoșani / gratis), Ionuț Cercel (FCV Farul / împrumutat)

Startul de sezon al roș-albaștrilor

Pentru FCSB urmează amicalul din Olanda împotriva formației Royale Union Saint-Gilloise, cea care l-a achiziționat pe Darius Olaru pentru 3.000.000 de euro. Partida este programată pe 5 iulie, de la 14:00.

FCSB va începe sezonul pe 17 iulie, pe teren propriu, împotriva echipei FC Argeș, de la 21:30. Roș-albaștrii vor debuta și în cupele europene, în turul doi preliminar al Conference League, tot acasă, împotriva letonilor de la Auda (23.07.2026).