Cu cele trei puncte obținute în Cipru, formația la care evoluează Vlad Dragomir a urcat pe locul 19 în clasament, cu cinci puncte acumulate în patru etape.

Ce notă a primit Vlad Dragomir la prima victorie a lui Pafos în Champions League

Unicul gol al meciului a fost marcat de Derrick Luckassen. Vlad Dragomir a fost integralist în meciul cu Villarreal, însă nu a reușit să contribuie decisiv.

Sofascore l-a notat pe Dragomir cu 6.3 pentru prestația avută contra lui Villarreal, cel mai mic calificativ primit de jucătorii lui Pafos.

Pafos a scris istorie în cea mai importantă competiție europeană. Pentru Pafos, club fondat în urmă cu doar 11 ani, victoria din meciul cu Villarreal este prima în Champions League în istoria clubului.

