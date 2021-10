Mihai Răduț, dur la adresa fostei sale echipe: „Ar trebui să se desființeze. Nu merită să fie nici în Liga 3”

Fotbalistul de 31 de ani care a semnat cu Aris Limassol, echipă aflată pe locul 3 în prima ligă cipriotă, susține că giurgiuvenii nu ar merita să acctiveze nici în Liga 3.

Răduț a dezvăluit că are de recuperat de la Astra suma de 50 de mii de euro, motiv pentru care a depus memoriu.

„Știe toată lumea ce probleme au fost la Astra și nici acum nu mi-am recuparat banii. Cred că mai am de luat vreo 50.000 de la Astra. În România, am pierdut bani la toate echipele, la care am fost.

Am depus memoriu, dar ce să faci. Că, în România, dacă depui un memoriu, durează trei ani și tot pe ei îi ajută. Sunt legile făcute de așa natură încât tu, ca jucător, nu ai niciun drept.

Semnezi contract de profesionist, te crezi profesionist la Liga 1. Și, când se întâmplă o chestie din asta, îți dai seama că tu, de fapt, ai fost amator. N-are nimeni nicio putere. Până te bagă la comisii, durează câteva luni. Iar acolo amână de nu știu câte ori. Astra cere de câte ori vrea ea amânarea, poate să se amâne doi ani de zile.

Îi pun să plătească o amendă de 500 de euro, iar ei o tot amână. La fiecare lună le mai dau câte 500. Până intră în insolvență, apoi gata. Nu poți să-ți bați joc de oameni așa… Astra trebuia să fie, în situația în care este acum, de mulți ani de zile. Numai că a fost Dani Coman băiat inteligent, a adus jucători cu calitate și au dus-o din asta.

La cum este clubul organizat, de fapt, cum nu este organizat, n-ar merita să fie nici în liga a 3-a. Ar trebui să se desființeze din start.

Șansele ca Mihai Răduț să-și recupereze banii sunt însă extrem de mici, deoarece clubul a intrat la începutul acestei luni în insolvență și este greu de crezut că Ioan Niculae, care se află acum în detenție, mai dorește să bage bani la club pentru a-l salva de la faliment.