Edward Iordănescu, reacție după victoria cu Astra: ”Am încredere necondiționată în el!”

Vicecampioana României a reușit să se impună grație reușitelor lui Florin Tănase și Răzvan Oaidă. Căpitanul FCSB-ului a revenit pe teren după mai bine de o lună de pauză. Edward Iordănescu a vorbit despre victoria echipei sale.

”Un joc intens, am venit după o săptămână încărcată și mi-am dorit ca să luăm un test de verificare ca să dăm minute băieților, să ne păstrăm tonusul, m-a interesat cum s-au angrenat, m-a interesat să aveam o atitudine corectă, m-a interesat și rezultatul pentru că sunt antrenorul care pune preț pe asta și în meciurile amicale pentru că doar așa consider că putem construi o mentalitate solidă.

Am câștigat, nu am luat gol, am ieșit sănătoși și este îmbucurător. Florin Tănase și-a dorit foarte mult să revină, vine după o perioadă de pauză și știu ce greu este când stai atât de departe de gazon, el s-a antrenat foarte bine de când a intrat cu echipa, i-am dat minute și mi-am dorit să își recâștige și el plăcerea de a juca, tonusul.

L-am văzut foarte implicat, foarte responsabil și faptul că a și marcat și a deschis scorul este foarte bine pentru el, pentru moralul lui și pentru echipă. Este căpitanul echipei, este un jucător exponențial pentru noi și am încredere necondiționată în el că ne va ajuta foarte mult.

Începem să recuperăm jucători, cu ajutorul staffului medical care este 24/24 în jurul băieților, dacă este o problemă imediat au reacția care trebuie, sperăm că de săptămâna viitoare să îl reintegrăm încet încet pe Tavi Popescu. Florinel rămâne cu problema mai veche care este de durată dar mie îmi este dor de el, băieților le este dor de el, la Șerban mai durează, iar la Panțîru, din păcate, momentul e mai de durată”, a spus Iordănescu pentru FCSB TV.