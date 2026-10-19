Cei doi foști internaționali au respins ideea că Gigi Becali ar fi renunțat să mai dicteze modificările din timpul partidelor.

Discuția a pornit de la ipoteza lansată de moderatorul emisiunii VOYO SPORT LIVE, Andrei Grecu, care a amintit de victoria cu Oțelul Galați, scor 1-0, din etapa a 11-a a Superligii. Acesta a menționat că jucătorii nu ar mai trebui să se teamă că vor fi înlocuiți după două greșeli, întrucât schimbările ar fi făcute acum de noul antrenor.

Gigi Becali controlează în continuare schimbările la FCSB

Fostul atacant al echipei naționale a exclus varianta ca patronul roș-albaștrilor să își fi schimbat obiceiurile odată cu revenirea lui Laurențiu Reghecampf.

„De unde ai scos-o pe asta? Că nu mai face domnul Becali schimbările? Ești naiv. V-a spus omul ăla de o sută de ori: «Da, mă, eu le fac! Oricine e antrenor, eu tot tai și spânzur, eu fac». Nu înțeleg ce aveți de tot vă întoarceți înapoi. Da, schimbările le face omul ăla. N-ai văzut când s-au băgat peste el? Au făcut transferurile cum au vrut ei, s-au băgat peste el cu schimbările, au făcut o schimbare unul, o schimbare altul. Ai văzut ce a ieșit? «Bă, lăsați, mă, omul să-și facă treaba, că ați văzut că a luat două campionate când a făcut ce a vrut el?». Contrazice-mă, că erai acum avocatul celor de la FCSB! Uite, așa merge, cum a câștigat două titluri. Acum ne luăm și noi de la șapte-opt ani în care a pierdut titlul FCSB. Asta e acum, mai și pierzi”, a spus Ciprian Marica.

În discuție a intervenit și Cristi Pulhac, care a pus sub semnul întrebării ideea că finanțatorul nu se mai implică la echipă: „Nu știu, poate nu s-a băgat acum, primul meci, dar așteaptă două, trei meciuri”.