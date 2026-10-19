VIDEO EXCLUSIV Ciprian Marica, ironii la adresa lui MM și Reghecampf: „Lăsați-l pe Gigi să-și facă treaba, că a luat două campionate!”

Ciprian Marica, ironii la adresa lui MM și Reghecampf: „Lăsați-l pe Gigi să-și facă treaba, că a luat două campionate!” Fotbal intern Ciprian Marica - FCSB
Alexandru Hațieganu
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Ciprian Marica și Cristi Pulhac au comentat situația de la FCSB după instalarea lui Laurențiu Reghecampf pe banca tehnică.

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Cei doi foști internaționali au respins ideea că Gigi Becali ar fi renunțat să mai dicteze modificările din timpul partidelor.

Discuția a pornit de la ipoteza lansată de moderatorul emisiunii VOYO SPORT LIVE, Andrei Grecu, care a amintit de victoria cu Oțelul Galați, scor 1-0, din etapa a 11-a a Superligii. Acesta a menționat că jucătorii nu ar mai trebui să se teamă că vor fi înlocuiți după două greșeli, întrucât schimbările ar fi făcute acum de noul antrenor.

Gigi Becali controlează în continuare schimbările la FCSB

Fostul atacant al echipei naționale a exclus varianta ca patronul roș-albaștrilor să își fi schimbat obiceiurile odată cu revenirea lui Laurențiu Reghecampf.

„De unde ai scos-o pe asta? Că nu mai face domnul Becali schimbările? Ești naiv. V-a spus omul ăla de o sută de ori: «Da, mă, eu le fac! Oricine e antrenor, eu tot tai și spânzur, eu fac». Nu înțeleg ce aveți de tot vă întoarceți înapoi. Da, schimbările le face omul ăla. N-ai văzut când s-au băgat peste el? Au făcut transferurile cum au vrut ei, s-au băgat peste el cu schimbările, au făcut o schimbare unul, o schimbare altul. Ai văzut ce a ieșit? «Bă, lăsați, mă, omul să-și facă treaba, că ați văzut că a luat două campionate când a făcut ce a vrut el?». Contrazice-mă, că erai acum avocatul celor de la FCSB! Uite, așa merge, cum a câștigat două titluri. Acum ne luăm și noi de la șapte-opt ani în care a pierdut titlul FCSB. Asta e acum, mai și pierzi”, a spus Ciprian Marica.

În discuție a intervenit și Cristi Pulhac, care a pus sub semnul întrebării ideea că finanțatorul nu se mai implică la echipă: „Nu știu, poate nu s-a băgat acum, primul meci, dar așteaptă două, trei meciuri”.

Cum gestionează Laurențiu Reghecampf și Mihai Stoica relația cu patronul

Ciprian Marica a precizat că Laurențiu Reghecampf și Mihai Stoica au abilitatea de a-l orienta pe finanțator către anumite decizii tehnice, lăsându-i impresia că hotărârile îi aparțin.

„Reghe îl cunoaște pe domnul Becali foarte bine și știe cum să facă lucrurile, cum să-l ducă, în ce direcție. Mihai Stoica știe iarăși cum să-l ia pe domnul Becali și cum să-i spună: «Îl doare ceva, l-am văzut azi la antrenament, nu e în formă». Îl dirijează tacticos spre ăla, spre celălalt, și domnul Becali crede că e decizia dânsului. Trebuie să ai talent să faci lucrul ăsta și cei doi au reușit să o facă de multe ori. De ce să nu credem că vor putea să facă și în continuare, mai bine decât o făceau cei dinainte, care nu știau și n-aveau flerul?”, a adăugat Ciprian Marica.

Înaintea partidei din deplasare cu FC Voluntari (locul 15, cu 8 puncte), programată în încheierea etapei a 12-a, FCSB ocupă locul 10 în Superliga, cu 15 puncte acumulate în 11 jocuri. După confruntarea cu ilfovenii, pentru formația bucureșteană urmează duelul de pe teren propriu cu Rapid București, din runda a 13-a.

În acest moment, primele trei clasate sunt Dinamo București (29 de puncte), Rapid București (27 de puncte) și Universitatea Craiova (26 de puncte), toate cu câte 12 meciuri disputate.

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