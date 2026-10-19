Cel mai puternic campionat din lume, Premier League este zguduit în acest sezon (2026-2027) de scandalul în care este implicată Manchester City. Încălcarea regulilor financiare, de care sunt acuzați ”cetățenii”, ar putea duce la pierderea trofeelor din perioada 2009 – 2018.

În cei nouă ani, numai în Premier League a triumfat clubul din Manchester în patru campionate, iar cluburile din prima divizie a Angliei se tem, se pare, ca gruparea plină de bani să nu rămână nepedepsită pentru toată această situație în care a prejudiciat întrecerile interne.

Cazul Manchester City: toate echipele din Premier League cer sancționarea

Pe 30 septembrie anul trecut, clubul Manchester City a fost găsit vinovat de 114 încălcări ale regulamentului financiar între 2009 şi 2018, prin încheierea unor contracte ”fictive” cu anumiţi parteneri comerciali în cadrul unui ”sistem de finanţare deghizat” menit să umfle artificial veniturile clubului cu 830 de milioane de lire sterline (982 de milioane de euro).

De atunci, numeroase voci, printre care şi ale mai multor foşti jucători, cer sancţiuni exemplare împotriva echipei Citizens, precum retragerea mai multor titluri câştigate în acea perioadă.

Mai nou, cluburile din Premier League se tem de faptul că Manchester City ar putea scăpa de sancțiunile aspre, deși la nivel teoretic se ia în calcul și retrogradarea clubului.

O sursă a declarat pentru publicația The Telegraph: ”Se vorbește printre cluburi că nimeni nu vede cum se va rezolva situația în acest sezon. Aceasta este o problemă uriașă, pentru că nimeni nu știe sigur pentru ce joacă și dacă pozițiile finale vor rămâne sau nu așa.

Se pare că City nu își asumă nicio vină. Logic, te-ai gândi că, după ce au fost găsiți vinovați de atâtea acuzații, ar căuta un fel de înțelegere, dar acest lucru nu pare posibil în acest moment.

Toată lumea așteaptă doar pedeapsa, iar asta nu este bine nici pentru Premier League, nici pentru cluburi.”

Manchester City, retrogradată din Premier League în Championship?

La cum arată lucrurile, Comisia de Apel ar trebui să emită o decizie, conform regulamentului din Premier League, în termen de 12 săptămâni. În cazul lui Manchester City, termenul limită până la 21 ianuarie.

Însă, e posibil, dacă ne raportăm la alte regulamente aplicabile în fotbalul englez, și ca în cele din urmă Comisia de Apel să trimită cazul unei noi comisii pentru rejudecare, iar apoi cazul, care durează trei ani, ar putea reîncepe!