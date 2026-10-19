U Cluj - FC Argeș, ora 18:00, LIVE TEXT

”Studenții” vor să-și ia revanșa după înfrângerea la limită din ultima etapă, scor 3-4 în derby-ul dramatic cu Rapid, și caută victoria care să îi apropie de locurile fruntașe.

Trupa lui Cristiano Bergodi are 18 puncte, iar un succes ar aduce-o la doar cinci puncte de locul trei, ocupat de Universitatea Craiova.

De partea cealaltă, FC Argeș nu a avut parte de cel mai bun start de sezon. Surpriza sezonului precedent, atunci când a reușit accederea în play-off, echipa lui Bogdan Andone este pe locul 14, cu doar 11 puncte după 11 runde.

9 august 2026, Universitatea Craiova - FC Argeș 0-1: a fost singura victorie reușită de piteșteni în ultimele nouă deplasări din Superligă, interval în care au mai înregistrat afară două remize și șase partide pierdute.

Cele două echipe s-au mai întâlnit în principala competiție internă de 63 de ori, de 25 de ori s-au impus ardelenii, de 28 de ori au câștigat argeșenii, iar alte 10 partide s-au terminat la egalitate.

Întâiul meci din Superliga României a avut loc pe 26 noiembrie 1961, Dinamo Piteşti - Ştiinţa Cluj 1-2, antrenori Ştefan Vasile, respectiv Nicolae Săbăslău. În retur, pe 1 iulie 1962, în victoria studenților clujeni cu 5-1, s-a consemnat debutul lui Nicolae Dobrin, rămas şi azi cel mai tânăr debutant din istoria primei ligi.