SuperLiga avansează cu pași repezi, iar partida dintre U Cluj și FC Argeș este penultima din etapa a 12-a. Duelul este extrem de important, în condițiile în care ardelenii se pot apropia de podiumul competiției interne.

Emil Boc, oaspete surpriză la U Cluj - FC Argeș

Deși a cedat în runda precedentă în fața lui Rapid, U Cluj are parte de un sezon bun. „Șepcile Roșii” au adunat 18 puncte în primele 11 etape, iar un succes în fața lui FC Argeș i-ar duce pe treapta a 4-a din clasament.

De cealaltă parte, FC Argeș vine după eșecul la limită cu CFR Cluj. Formația din Pitești a adunat doar 11 puncte în SuperLiga, iar elevii lui Bogdan Andone, în cazul unei victorii, ar scăpa de zona roșie a clasamentului.

Duelul de pe „Cluj Arena” a început la ora 18:00, miza fiind una importantă. Este bine cunoscut faptul că Emil Boc este un mare susținător al lui U Cluj, iar edilul orașului nu a ratat ocazia și s-a aflat în tribune la partida din etapa a 12-a din SuperLiga.

Primarul a fost surprins de reporterul PRO TV și Sport.ro, acesta având un zâmbet călduros pe față. Fără doar și poate, forma echipei i-a dat motive de bucurie lui Emil Boc, astfel că edilul dorește ca elevii lui Cristiano Bergodi să simtă că sunt susținuți.