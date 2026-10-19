FOTO EXCLUSIV Emil Boc, oaspete surpriză la meciul cu FC Argeș! Cum a fost surprins primarul din Cluj

Emil Boc, oaspete surpriză la meciul cu FC Argeș! Cum a fost surprins primarul din Cluj Superliga
SPORT.RO
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Emil Boc, prezent la partida dintre U Cluj și FC Argeș.

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Emil BocU ClujFC ArgesSuperliga
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SuperLiga avansează cu pași repezi, iar partida dintre U Cluj și FC Argeș este penultima din etapa a 12-a. Duelul este extrem de important, în condițiile în care ardelenii se pot apropia de podiumul competiției interne.

Emil Boc, oaspete surpriză la U Cluj - FC Argeș

Deși a cedat în runda precedentă în fața lui Rapid, U Cluj are parte de un sezon bun. „Șepcile Roșii” au adunat 18 puncte în primele 11 etape, iar un succes în fața lui FC Argeș i-ar duce pe treapta a 4-a din clasament.

De cealaltă parte, FC Argeș vine după eșecul la limită cu CFR Cluj. Formația din Pitești a adunat doar 11 puncte în SuperLiga, iar elevii lui Bogdan Andone, în cazul unei victorii, ar scăpa de zona roșie a clasamentului.

Duelul de pe „Cluj Arena” a început la ora 18:00, miza fiind una importantă. Este bine cunoscut faptul că Emil Boc este un mare susținător al lui U Cluj, iar edilul orașului nu a ratat ocazia și s-a aflat în tribune la partida din etapa a 12-a din SuperLiga.

Primarul a fost surprins de reporterul PRO TV și Sport.ro, acesta având un zâmbet călduros pe față. Fără doar și poate, forma echipei i-a dat motive de bucurie lui Emil Boc, astfel că edilul dorește ca elevii lui Cristiano Bergodi să simtă că sunt susținuți.

Emil Boc, prezent la U Cluj - FC Argeș. Foto: Miruna Pop

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Echipele de start din U Cluj - FC Argeș

U Cluj: Lefter - Mikanovic, Poulolo, Capradossi, Chipciu (cpt.) - Bic - Macalou, O. Mendy, Drammeh, Ștefănescu - Lukic. Rezerve: Michael, Denis Moldovan - Chinteș, I. Cristea, Techereș, Adams, Pall, Pedro Nuno, Stanojev, Gheorghiță, Aliev. Antrenor Cristiano Bergodi.

FC Argeș: Nikic - Garutti, Sadriu, Borța - Tofan (cpt.), Oancea, Rădescu, Tiago Goncalves - Y. Pîrvu - Micovschi, Matos. Rezerve: Căbuz - Balaure, Alagbe, Emmers, P. Dulcea, Luvambo, M. Mendy, D. Sandu. Antrenor Bogdan Andone.

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