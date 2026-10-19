Deși a calificat echipa în cupele europene, Marius Baciu a fost înlăturat după ce FCSB a cedat în fața lui Auda în Conference League, iar în SuperLiga nu mai câștigase în ultimele 5 etape. În locul său a fost instalat Laurențiu Reghecampf, antrenor care se află la al treilea mandat la formația roș-albastră.

Ciprian Marica surprinde după numirea lui Laurențiu Reghecampf la FCSB

Tehnicianul s-a bucurat de pauza dedicată echipelor naționale, astfel că a putut avea trei săptămâni în care să pună lucrurile la punct. Zis și făcut, Laurențiu Reghecampf debutând cu o victorie, scor 1-0, în fața Oțelului.

Așa cum v-a obișnuit, VOYO SPORT LIVE propune cele mai interesante subiecte din fotbalul românesc și nu numai. În ediția de luni, 19 octombrie, Andrei Grecu i-a avut în studio pe Ciprian Marica și Cristi Pulhac.

Întrebat despre partida dintre FC Voluntari și FCSB, Ciprian Marica a surprins și a expus că noul antrenor va avea o „misiune ușoară”. Fostul internațional și-a consolidat punctul din vedere prin argumentul următor: jucătorii au calitate, iar pregătirea lui Reghecampf va aduce rezultate.

„Citeam că oamenii sunt sceptici că va fi un meci la discreția FCSB, că Reghe trebuie să înceapă bine. Realitatea este că FCSB are nevoie de puncte. Nu poți să spui că meciul trecut a fost convingător prin joc, chiar dacă patronul echipei era cât se poate de entuziasmat de meci. L-am văzut la stadion, au fost celebrele faze pe mașină.

Au nevoie de victorie, sper ca Reghe să găsească inspirația și să le fi dat în această pauză competițională ceea ce au avut nevoie. Sperăm că echipa va presta un joc frumos, joc pe care îl vedem la Dinamo. Acum FCSB trebuie să joace fotbal, iar eu zic că Reghe are o misiune ușoară. De ce? Jucătorii au calitate! E greu să crezi că se poate mai rău decât a fost”, a declarat Ciprian Marica la VOYO SPORT LIVE.