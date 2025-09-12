NEWS ALERT Universitatea Craiova, pur și simplu WOW! Este singura echipă din România care a reușit o performanță uluitoare în Europa

Universitatea Craiova, pur și simplu WOW! Este singura echipă din Rom&acirc;nia care a reușit o performanță uluitoare &icirc;n Europa Superliga
Alexandru Hațieganu
Data publicarii:
Data actualizarii:

Oltenii au făcut și fac treabă în continuare în cupele europene.

TAGS:
Universitatea CraiovaCraiova Maximacupele europeneMirel RadoiMihai Rotaru
Din articol

Specialiștii de la Football Rankings numai ce i-au dedicat astăzi un material echipei Universitatea Craiova, fără a ține cont de toate controversele cu privire la continuitatea ”Craiova Maxima” - Craiova lui Rotaru de astăzi.

Cert este că, după ce se pomenește de faptul că echipa antrenată de Mirel Rădoi este una dintre debutantele din Conference League (acolo unde s-a calificat în grupa unică), Football Rankings subliniază că ”Universitatea Craiova este singurul club din România care a eliminat în cupele europene cel puțin o echipă din fiecare campionat aflat în Top 5 ligi europene”, adică actualele Premier League, La Liga, Serie A, Bundesliga și Ligue 1!

Universitatea Craiova, cel mai scump transfer din Superliga! Mihai Rotaru nu s-a uitat la bani

Universitatea Craiova a plătit cei mai mulți bani pentru un jucător în perioada de mercato din vara anului 2025, pentru sezonul 2025-2026.

Perioada de transferuri a ajuns la final în Superliga României, iar clubul oltean, calificat și în grupa de Conference League, a investit sume importante, pentru un parcurs cât mai lung în Europa, dar și pentru visul titlului!

Astfel, Mihai Rotaru nu s-a uitat la bani când a venit vorba de întărirea echipei, iar sub comanda lui Mirel Rădoi au ajuns cei mai scumpi jucători transferați în prima ligă! 

Mai exact, Universitatea Craiova a plătit cei mai mulți bani dintre toate echipele din Superliga pentru aducerea unui fotbalist. 

Este vorba de suma de un milion de euro, dar pe care gruparea din Bănie a achitat-o, de fapt, în cazul a două achiziții.

Oltenii au reușit să îl aducă pe Luca Băsceanu (mijlocaș ofensiv, 19 ani), de la Farul Constanța, pentru un milion de euro, dar aceeași sumă a fost plătită și pentru venirea lui Assad Al-Hamlawi (atacant născut în Suedia, cu cetățenie a Palestinei, 24 de ani).

Lotul Universității Craiova pentru faza principală din Conference League

Portari: 

S. Lung, L. Popescu, Goga, Glodean, Isenko

Fundași: 

Romanchuk, Screciu, Badelj, Mogoș, Stevanovic, Rus

Mijlocași: 

Fl. Ștefan, Al. Crețu, Mekvabishvili, Băluță, Bancu, Houri, Mora, Cicâldău, Teles, D. Matei

Atacanți: 

Al Hamlawi, Baiaram, M. Etim, Băsceanu, Nsimba

Meciurile Universității Craiova din grupa unică Conference League

Rakow Czestochowa (2 octombrie, deplasare)

FC Noah (23 octombrie, acasă)

Rapid Viena (6 noiembrie, deplasare)

Mainz (27 noiembrie, acasă)

Sparta Praga (11 decembrie, acasă)

AEK Atena (18 decembrie, deplasare)

Articol recomandat de stirileprotv.ro
Franța vrea să introducă româna în școli ca limbă străină obligatorie. Ministerul Educației a lansat proiectul pilot
Franța vrea să introducă rom&acirc;na &icirc;n școli ca limbă străină obligatorie. Ministerul Educației a lansat proiectul pilot
ARTICOLE PE SUBIECT
Două echipe din Anglia și Scoția &icirc;l vor pe fotbalistul rom&acirc;n din Superligă care a impresionat &icirc;n acest debut de sezon!
Două echipe din Anglia și Scoția îl vor pe fotbalistul român din Superligă care a impresionat în acest debut de sezon!
ULTIMELE STIRI
Mihai Pintilii a găsit explicația pentru startul de coșmar al FCSB: Unii n-au avut vacanță, alții prea multă!
Mihai Pintilii a găsit explicația pentru startul de coșmar al FCSB: "Unii n-au avut vacanță, alții prea multă!"
Marius Șumudică a bătut palma! Fostul antrenor al lui Rapid ajunge &icirc;ntr-un campionat exotic
Marius Șumudică a bătut palma! Fostul antrenor al lui Rapid ajunge într-un campionat exotic
Gigi Becali, de neoprit! Răspuns sfidător după ce a primit pl&acirc;ngere penală: E păm&acirc;ntul meu, fac ce vreau!
Gigi Becali, de neoprit! Răspuns sfidător după ce a primit plângere penală: "E pământul meu, fac ce vreau!"
(P) Echipamentele sportive care au generat controverse
(P) Echipamentele sportive care au generat controverse
CV de zeci de milioane de euro &icirc;n Gruia! Cine e Islam Slimani, golgheterul de top transferat de CFR Cluj
CV de zeci de milioane de euro în Gruia! Cine e Islam Slimani, golgheterul de top transferat de CFR Cluj
vezi mai multe stiri
CELE MAI CITITE
U Craiova a v&acirc;ndut cel mai scump jucător din Superliga! Oltenii, tun financiar

U Craiova a vândut cel mai scump jucător din Superliga! Oltenii, tun financiar

S-a &icirc;ncheiat ședința dintre Mircea Lucescu și șefii FRF! AICI ai tot ce s-a &icirc;nt&acirc;mplat

S-a încheiat ședința dintre Mircea Lucescu și șefii FRF! AICI ai tot ce s-a întâmplat

Ce lovitură! U Craiova a plătit 4,3 milioane de euro și i-a luat fața FCSB-ului

Ce lovitură! U Craiova a plătit 4,3 milioane de euro și i-a luat fața FCSB-ului

Rică Răducanu intervine: Sunt foarte supărat! I-am zis lui Lucescu de la &icirc;nceput să nu se bage la națională. Să vă zic ce mi-a spus

Rică Răducanu intervine: "Sunt foarte supărat! I-am zis lui Lucescu de la început să nu se bage la națională. Să vă zic ce mi-a spus"

FCSB și Craiova, schimbare de ultimă oră! Anunțul Comitetului Executiv UEFA &icirc;naintea meciurilor din cupele europene

FCSB și Craiova, schimbare de ultimă oră! Anunțul Comitetului Executiv UEFA înaintea meciurilor din cupele europene

U Craiova, cel mai scump transfer din Superliga! Mihai Rotaru nu s-a uitat la bani

U Craiova, cel mai scump transfer din Superliga! Mihai Rotaru nu s-a uitat la bani

CITESTE SI
Inflația a explodat din nou, la aproape 10% &icirc;n august. Topul scumpirilor după &bdquo;trei şocuri majore&rdquo;

stirileprotv Inflația a explodat din nou, la aproape 10% în august. Topul scumpirilor după „trei şocuri majore”

Fosta războinică de la Survivor, Ștefania Ștefan, trăiește o nouă poveste de dragoste cu un campion la culturism

protv Fosta războinică de la Survivor, Ștefania Ștefan, trăiește o nouă poveste de dragoste cu un campion la culturism

C&acirc;t de puternică este armata Poloniei. Este a treia ca mărime din NATO, după SUA și Turcia

stirileprotv Cât de puternică este armata Poloniei. Este a treia ca mărime din NATO, după SUA și Turcia

Topul pensiilor din Rom&acirc;nia. Diferența dintre un veteran de război și un magistrat și dintre un deținut politic și un deputat

stirileprotv Topul pensiilor din România. Diferența dintre un veteran de război și un magistrat și dintre un deținut politic și un deputat

VIDEO VOYO.RO
UFC
(RO) UFC Fight Night: Lopes vs Silva


00:00
UFC
(EN) Noche UFC: Lopes vs Silva


00:00
UFC
UFC Fight Night: Imavov vs Borralho


00:00
UEFA Europa League
Rezumat: FCSB - Aberdeen


00:00
UEFA Europa League
FCSB - Aberdeen


00:00
UFC
UFC Fight Night: Johnny Walker vs. Zhang Mingyang


00:00
UEFA Europa League
Rezumat: Aberdeen - FCSB


00:00
UEFA Europa League
Aberdeen - FCSB


00:00
UFC
UFC 319: Dricus du Plessis vs. Khamzat Chimaev


00:00
UFC
UFC Fight Night: Dolidze vs Hernandez


00:00
Modifică setările cookies
Don’t miss out on our news and updates! Enable push notifications
Get notifications about important news!