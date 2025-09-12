Cert este că, după ce se pomenește de faptul că echipa antrenată de Mirel Rădoi este una dintre debutantele din Conference League (acolo unde s-a calificat în grupa unică), Football Rankings subliniază că ”Universitatea Craiova este singurul club din România care a eliminat în cupele europene cel puțin o echipă din fiecare campionat aflat în Top 5 ligi europene” , adică actualele Premier League, La Liga, Serie A, Bundesliga și Ligue 1!

Specialiștii de la Football Rankings numai ce i-au dedicat astăzi un material echipei Universitatea Craiova, fără a ține cont de toate controversele cu privire la continuitatea ”Craiova Maxima” - Craiova lui Rotaru de astăzi.

Universitatea Craiova, cel mai scump transfer din Superliga! Mihai Rotaru nu s-a uitat la bani



Universitatea Craiova a plătit cei mai mulți bani pentru un jucător în perioada de mercato din vara anului 2025, pentru sezonul 2025-2026.

Perioada de transferuri a ajuns la final în Superliga României, iar clubul oltean, calificat și în grupa de Conference League, a investit sume importante, pentru un parcurs cât mai lung în Europa, dar și pentru visul titlului!

Astfel, Mihai Rotaru nu s-a uitat la bani când a venit vorba de întărirea echipei, iar sub comanda lui Mirel Rădoi au ajuns cei mai scumpi jucători transferați în prima ligă!

Mai exact, Universitatea Craiova a plătit cei mai mulți bani dintre toate echipele din Superliga pentru aducerea unui fotbalist.

Este vorba de suma de un milion de euro, dar pe care gruparea din Bănie a achitat-o, de fapt, în cazul a două achiziții.

Oltenii au reușit să îl aducă pe Luca Băsceanu (mijlocaș ofensiv, 19 ani), de la Farul Constanța, pentru un milion de euro, dar aceeași sumă a fost plătită și pentru venirea lui Assad Al-Hamlawi (atacant născut în Suedia, cu cetățenie a Palestinei, 24 de ani).

Lotul Universității Craiova pentru faza principală din Conference League



Portari:

S. Lung, L. Popescu, Goga, Glodean, Isenko

Fundași:

Romanchuk, Screciu, Badelj, Mogoș, Stevanovic, Rus

Mijlocași:

Fl. Ștefan, Al. Crețu, Mekvabishvili, Băluță, Bancu, Houri, Mora, Cicâldău, Teles, D. Matei

Atacanți:

Al Hamlawi, Baiaram, M. Etim, Băsceanu, Nsimba

Meciurile Universității Craiova din grupa unică Conference League



Rakow Czestochowa (2 octombrie, deplasare)

FC Noah (23 octombrie, acasă)

Rapid Viena (6 noiembrie, deplasare)

Mainz (27 noiembrie, acasă)

Sparta Praga (11 decembrie, acasă)

AEK Atena (18 decembrie, deplasare)

