Chivu, cel mai dur mesaj de când e la Inter: "Ei au nevoie de tratament psihologic!"

Bastoni a primit o mulțime de mesaje dure, inclusiv de amenințare, după derby-ul dintre Inter și Juventus (3-2), disputat în februarie. Fundașul "nerazzurrilor" a simulat un fault în meciul respectiv și a provocat eliminarea nedreaptă a lui Pierre Kalulu, iar ulterior s-a bucurat provocator.
Cristi Chivu, scut în jurul lui Alessandro Bastoni
Familia lui Bastoni a primit inclusiv amenințări cu moartea după acel moment, iar fundașul lui Inter a devenit ținta și altor critici după ce a văzut cartonașul roșu în finala barajului pentru Mondial cu Bosnia.
Într-un interviu acordat pentru Sport Mediaset, Cristi Chivu a fost întrebat dacă Bastoni are nevoie de ajutor pentru a-și reveni din punct de vedere psihologic după aceste momente grele.
Chivu a replicat tăios: "Alessandro nu trebuie recuperat din punct de vedere psihologic. Lumea a tras în el fără menajamente, declanșând o adevărată linșare publică. Eu cred că ei sunt cei care ar avea nevoie de puțin tratament psihologic".
Ce spunea Bastoni: "Soția mea a primit amenințări cu moartea"
La câteva zile după incidentul din meciul cu Juventus, Bastoni a ținut să apară la o conferință de presă în care să explice situația.
”Am vrut să fiu aici în această seară pentru a împărtăși versiunea mea despre ce s-a întâmplat sâmbătă seara. A fost corect și normal să ies în față și să explic versiunea mea.
Când am simțit contactul, am exagerat căderea, spun asta fără ezitare. Ceea ce regret este reacția pe care am avut-o ulterior, care a fost foarte nepotrivită, într-un moment de transă competitivă. Regret că am reacționat în acel fel.
Cred că la fel de corect este ca nici cariera mea, nici persoana mea să nu fie definite de acest episod. Totuși, nu mă așteptam să stârnesc un asemenea val de reacții.
Am observat și multă ipocrizie și falsă moralitate. Am auzit multe persoane din interior spunând lucruri care nu își aveau rostul. Le mulțumesc celor care au spus lucrurile corecte, și anume că am greșit.
Personal, nu m-a afectat foarte mult. Îmi pare rău, dar pot face față oricărei situații. Îmi pare rău pentru soția mea și pentru familia mea. Soția mea a primit amenințări cu moartea și îmi pare rău și pentru arbitru, La Penna.”, a spus Alessandro Bastoni la conferința de presă.