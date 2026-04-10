Chivu, cel mai dur mesaj de când e la Inter: "Ei au nevoie de tratament psihologic!"

Bastoni a primit o mulțime de mesaje dure, inclusiv de amenințare, după derby-ul dintre Inter și Juventus (3-2), disputat în februarie. Fundașul "nerazzurrilor" a simulat un fault în meciul respectiv și a provocat eliminarea nedreaptă a lui Pierre Kalulu, iar ulterior s-a bucurat provocator.

Cristi Chivu, scut în jurul lui Alessandro Bastoni

Familia lui Bastoni a primit inclusiv amenințări cu moartea după acel moment, iar fundașul lui Inter a devenit ținta și altor critici după ce a văzut cartonașul roșu în finala barajului pentru Mondial cu Bosnia.

Într-un interviu acordat pentru Sport Mediaset, Cristi Chivu a fost întrebat dacă Bastoni are nevoie de ajutor pentru a-și reveni din punct de vedere psihologic după aceste momente grele.

Chivu a replicat tăios: "Alessandro nu trebuie recuperat din punct de vedere psihologic. Lumea a tras în el fără menajamente, declanșând o adevărată linșare publică. Eu cred că ei sunt cei care ar avea nevoie de puțin tratament psihologic".