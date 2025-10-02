După meci, Gigi Becalil-a criticat direct pe Octavian Popescu, pe care l-a declarat responsabil pentru încasarea primului gol.



Finanțatorul campioanei a explicat de ce "perla" sa nu și-a dus la bun sfârșit misiunea pe teren și a dezvăluit că ar fi dorit o altă modificare la pauză decât cea făcută de staff-ul tehnic.



"Octavian Popescu a intrat bine, dar apoi obosise. A dat mingea la adversar, apoi ești schimbat dacă faci asta", a punctat patronul roș-albaștrilor, potrivit Digisport.



Becali, în dezacord cu staff-ul



Mai mult, finanțatorul a oferit detalii despre discuțiile purtate la pauză cu colaboratorii săi, recunoscând că viziunea sa a fost diferită. Becali ar fi insistat pentru menținerea lui Mamadou Thiam pe teren, însă în cele din urmă decizia staff-ului a prevalat.



"Eu nu le impun, nu dictez. Normal că la pauză am discutat. Eu am spus Thiam să rămână, să iasă Tavi și să intre Olaru. Ei au zis să iasă Thiam. Am zis să mai intre și el în mână. Eu am încredere în echipa asta", a mai transmis Becali.



FCSB a fost învinsă de Young Boys Berna prin "dubla" lui Joel Monteiro, care a marcat în minutele 11 și 36. În ciuda eșecului, portarul Ștefan Târnovanu a avut o prestație excelentă, evitând un scor și mai mare.



În urma acestui rezultat, FCSB rămâne cu victoria obținută în prima etapă, 1-0 în deplasare cu Go Ahead Eagles. Următorul meci al roș-albaștrilor în Europa League va avea loc pe 23 octombrie, la București, împotriva italienilor de la Bologna.

