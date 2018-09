ULTIMA ORA: DEZASTRU! Mai jos de atat nu se poate! Campioana Romaniei va juca in primul tur UCL din sezonul viitor

Romania trimite 4 echipe in cupele europene in sezonul 2019-2020. 3 in Europa League si una in Champions League

Numarul echipelor romanesti care intra in cupele europene ramane neschimbat fata de sezonul trecut, dar s-au modificat repartizarea in tururile de calificare, cat si zilele de intrare in competitie, se arata intr-un comunicat FRF.

Romania este plasata pe locul 20 in ierarhia coeficientilor UEFA pentru stagiunea 2019-2020. Situatia reprezentantelor romaniei este urmatoarea:

Campioana intra in primul tur de calificare al UCL (turul se disputa in 9/10 iulie 2019, iar returul in 16/17 iulie 2019)

Atat vicecampioana cat si ocupanta locului 3 intra in primul tur de calificare al Europa League (datele de disputare sunt 11 iulie 2019 (turul), iar returul in 18 iulie 2019)

Castigatoarea Cupei Romaniei intra in turul 2 de calificare al UEL (datele de joc sunt: turul in 25 iulie, iar returul in 1 august).

Finala Champions League in sezonul 2020 se joaca pe "Olimpic Ataturk" din Istanbul in timp ce finala Europa League se joaca pe Arena din Gdansk.