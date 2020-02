"Mi-as dori mai multi jucatori ca mine." Adrian Mutu, sfaturi pentru tinerii jucatori: ce trebuie sa faca pentru a-i calca pe urme

Adrian Mutu crede ca este un model pentru tinerii jucatori romani si spune ca si-ar dori ca multi sa ii urmeze exemplul.

Mutu a devenit selectionerul Romaniei U21 si are mai multe sfaturi pentru tinerii jucatori. Fostul mare atacant se considera un exemplu si crede ca este persoana potrivita pentru a le fi model jucatorilor:

"Chiar mi-as dori sa am multi jucatori ca mine pentru ca ar insemna ca am jucatori de valoare, jucatori care pot sa faca diferenta, jucatori ambitiosi asa cum am fost eu. Cred ca nu ajungem la performantele pe care le-am avut daca nu munceam si eram profesionist. E imposibil sa ajungi sa joci 14 ani afara, sa fii cel mai bun stranier din Italia si sa dai 100 de goluri.

Din experientele negative pe care le-am avut am invatat multe lucruri. De aceea eu as putea sa le dau jucatorilor niste sfaturi sa nu repete sau sa faca ce am facut eu pentru ca nu ii ajuta, nu o sa le aduca 50 de goluri in plus, nu o sa le aduca nimic pe plan fotbalistic, ci doar lucruri negative. Iar daca vor sa le asculte bine, iar daca nu bine, fiecare face ce isi doreste si va fi responsabil pentru consecintele care vor fi", a spus Adrian Mutu la telekom.

Cheia succesului pentru fotbalistii care vor sa ii calce pe urme

Adrian Mutu ii indeamna pe tinerii fotbalisti sa nu isi puna limite, astfel vor putea sa ajunga cat mai sus:

"Sa se autodisciplineze si sa aiba ambitia de a ajunge cat mai sus, sa nu isi puna limite", a mai spus Mutu.

Mutu debuteaza pe banca nationalei U21 luna viitoare, in preliminariile Euro 2021

Adrian Mutu va debuta pe banca nationalei U21 impotriva Danemarcei, partida urmand sa se joace pe 31 martie. Meciul va fi unul foarte important in cursa calificarii la Euro 2021 si va fi in direct la PRO X.

Romania U21 este pe locul 2 in grupa, cu 10 puncte, la 5 puncte in spatele Danemarcei.